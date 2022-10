Za střelbou u gaybaru je nenávist kvůli sexuální orientaci, míní policie

Vyšetřovatelé na páteční tiskové konferenci uvedli, že útočník byl ozbrojen krátkou střelnou zbraní s laserovým zaměřovačem. Použitá zbraň byla zajištěna v místě bydliště střelce, v legálním držení ji měl podle Daňka příbuzný útočníka. „Policii se tedy podařilo zajistit vražednou zbraň,“ informoval Daňko.

Z dosavadního vyšetřování podle policie nevyplývá, že by se útočník s oběťmi znal. U baru, ve kterém se často scházejí členové LGBT+, zastřelil dva muže ve věku 23 a 26 let, 28letou ženu postřelil do nohy.

Policie v průběhu noci vykonala rozsáhlou pátrací akci v místě, kde se podezřelý mohl nacházet. „Byl vypátrán mrtvý v místě pátrací akce poté, co na jeho umístění upozornil jiný občan,“ doplnil Daňko.

Pravděpodobnou příčinou smrti podezřelého je střelné poranění v oblasti hlavy, podle vyšetřovatelů spáchal sebevraždu.

Rodiče útočníka se podle speciálního prokurátora Daniela Lipšice o střelbě dozvěděli poté, co se jejich syn vrátil domů vyměnit zbraň. „Bohužel tuto skutečnost nenahlásili policii. Muselo jim být zřejmé, že jedna z alternativ, kterou jejich syn zvažoval, byla sebevražda. I přes to to neohlásili,“ uvedl Lipšic.

Podle Daňka nyní probíhají výsledky a znalecké posudky. Policie podle něj spolupracuje s FBI a Europolem, který se zabývá prevencí a potíráním organizované trestné činnosti.

„Nedostali jsme od jeho blízkých informace, že by pachatel vykazoval násilné tendence, ani my jsme nic takového při vyšetřování nezjistili,“ uvedl policejní viceprezident Branko Kišš.

Twitterový účet, na kterém měl útočník zveřejnil manifest, nebyl podle Kišše až do útoku veřejný. Statusy o střelbě sdílel podle něj i po útoku. Kišš podle svých slov zatím nemůže říct, zda měl útočník vazby na extremistické internetové komunity na Slovensku. K útoku ho podle manifestu inspiroval mimo jiné i útok na mešitu v novozélandském Christchurch.

Útočník se v minulosti fotil nejen u zmíněného baru, ale i u obytného domu, ve kterém bydlí slovenský premiér Eduard Heger. Právě na základě zmíněného manifestu a zkoumání dalších důkazů budou vyšetřovatelé zvažovat změnu právní kvalifikace skutku na teroristický trestný čin.

Podobným případům se podle Kišše dá velmi těžko zabránit. „Budeme se snažit poučit, aby se takové případy v budoucnosti nestaly. Je to ale velmi obtížné, pokud se jedná o takovýto typ pachatele,“ doplnil.

Speciální prokurátor Lipšic vyjádřil upřímnou soustrast rodinám obětí. Zároveň doufá, že žena, která byla během útoku zraněná, bude brzy vyléčena.