Byl střelec v Bratislavě „jen“ magor? Anti-LGBT senátoři čelí kritice

@hraba_z To se dalo čekat, ze to budete chtít smést ze stolu jednoduchým "on je magor". Ale tomu magorovi někdo namluvil, že LGBT+ lidé jsou hrozba. Že jsme nějaké nebezpečí, před kterým je třeba se bránit. Že jsme něco míň a chtít rovnoprávnost je nebezpečné. To ty "magory" inspiruje.