Ficova vláda chce ovládnout veřejnoprávní média, varuje opozice a svolává protesty

Schválením nového zákona by měl ve funkci skončit dosavadní generální ředitel RTVS Ľuboš Machaj, který do čela této instituce nastoupil na pětileté funkční období za bývalé vlády v létě roku 2022. Nově by už šéfa této veřejnoprávní instituce, která se má přejmenovat na Slovenskou televizi a rozhlas, nevolil parlament, ale sedmičlenná rada.

Do ní by čtyři členy vybíral parlament a další tři ministerstva kultury a financí. Oproti nynější praxi bude možné šéfa televize a rozhlasu odvolat i bez uvedení důvodu. Návrh ministerstva kultury počítá také se zřízením programové rady, která bude posuzovat a kontrolovat program RTVS z hlediska dodržování veřejnoprávního charakteru vysílání.

Představitelé nynější slovenské vlády, jež nastoupila loni v říjnu, opakovaně nešetřili kritikou nejen vůči některým slovenským soukromým médiím, ale také vůči RTVS. Ministryně kultury Martina Šimkovičová pak minulý týden ohlásila, že chce dosáhnout výměny vedení RTVS a že od dříve plánovaného rozdělení RTVS na samostatnou televizi a rozhlas její úřad ustoupil.

Tvrdila například, že by se z veřejnoprávního rozhlasu a televize měla stát instituce, která bude dávat prostor každému. RTVS už dříve odmítla tvrzení Šimkovičové, že neplní svou veřejnoprávní funkci, a poukázala mimo jiné na průzkum veřejného mínění, že její televizní zpravodajství diváci považují za nejobjektivnější na Slovensku.

Pokud návrh Šimkovičové projde, slovenské diváky a posluchače čeká ještě jedna novinka. Každou noc si budou moci připomenout tóny slovenské hymny. „Slovenská televize a rozhlas zařadí každý den do vysílání každé televizní a rozhlasové vysílací služby v čase od 23:30 do 0:30 státní hymnu Slovenské republiky tak, aby hraní hymny bylo předělem mezi složkami programové služby a nebylo součástí mediální komerční komunikace a ani nenásledovalo bezprostředně před ní či po ní,“ píše se v návrhu podle portálu HN Online.

V pátek bude další demonstrace

Premiér Fico, který své názory a připravovaná rozhodnutí často zveřejňuje na sociální síti, loni ohlásil bojkot čtyř soukromých médií včetně nejsledovanější soukromé televize Markíza. Kritizoval rovněž RTVS.

Opozice v reakci na návrh ministerstva kultury varuje, že nová Slovenská televize a rozhlas už nemá být médiem veřejné služby, ale vládní moci. Podle ní jde o další zápas o důležitý pilíř demokracie na Slovensku. Kvůli krokům vládní koalice ohledně RTVS a v dalších záležitostech opoziční strany Progresivní Slovensko (PS) a Svoboda a Solidarita (SaS) svolávají na pátek další protivládní demonstraci.

„Vláda ohlásila frontální útok na RTVS, chtějí ovládnout a zničit nezávislá média. Už se zmocnili tajné služby a policie, zrušili speciální prokuraturu a vyhrožují i Ústavnímu soudu. Dělají nám ostudu v zahraničí a ohrožují miliardy z evropských fondů,“ uvedl šéf nejsilnějšího opozičního hnutí PS Michal Šimečka ve společném prohlášení s SaS.

Opoziční strany a občanští aktivisté dříve pořádali velké protivládní demonstrace kvůli návrhu Ficovy vlády na změny v trestním právu. Balík zákonů pak sice koalice prosadila v Národní radě, platnost části z nich však pozastavil Ústavní soud.

Nynější Ficova vláda už provedla personální výměny na mnoha úřadech a v různých institucích. Kvůli tomu také měnila kompetenční zákon, když kromě jiného oslabila personální pravomoci hlavy státu a prezidentku Zuzanu Čaputovou obešla i při dosazení svého kandidáta do vedení civilní tajné služby SIS.