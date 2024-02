Fico chce v čele tajné služby loutku, naštval opozici syn stíhaného Gašpara

Slovenská vláda ve středu navrhla nového šéfa civilní tajné služby SIS. Měl by se jím stát náměstek ministra spravedlnosti Pavol Gašpar, který je synem stíhaného policejního exprezidenta a poslance Tibora Gašpara. Mluvčí prezidentky Čaputové, která by měla šéfa SIS jmenovat, řekl, že změna ve vedení tajné služby není v nejbližší době prioritou. Za to ji kritizoval premiér Robert Fico. Opozice s Gašparovou nominací nesouhlasí.