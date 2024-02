Ar prodakšn vil bí edit to de junesko. Slovenskou ministryni tepou za angličtinu

Video, které v úterý zveřejnila satirická stránka Zomri, trvá jen osmnáct sekund. Slováky však baví už druhý den. „Naše výroba bude přidána na seznam dobrých postupů v oblasti kulturní ochrany UNESCO. Věříme, že navržený rámec zásadně přispěje k existujícímu úsilí,“ čte Šimkovičová na záznamu z desek, které má před sebou.

Více než zápisu slovenské Školy řemesel při Ústředí lidové umělecké výroby do zmíněného seznamu si však lidé všímají slabé výslovnosti a typicky slovanského přízvuku, jenž politička na pódiu předvedla. „Takto vypadá slovenská národní angličtina,“ glosuje jeden z diskutérů.

Další si pak „dal tu námahu“ a přepsal natočenou větu foneticky. „It is aur bilif tet proposd frejmfork vil grejtly kontribjut to de existing iforts,“ píše s tím, že jde o pravděpodobnou verzi, kterou Šimkovičová z desek četla.

Zomri Hiro of tudej. Tenkju. 207 207

Šéfredaktor portálu Aktuality.sk Peter Bárdy pak glosuje, že úroveň její angličtiny nemá daleko od toho, „co si pamatujeme z časů Ľubomíra Jahnátka nebo českého běžce na lyžích Stanislava Řezáče s jeho legendárním hodnocením závodu slovy: ‚Ja, good race today, very good weather. Kein problem, mein Ski is gut prepared. Mountains is very good. Mein taktik zkusit šůšn lajne ten kilometers, aber keine chance downhill besser Gruppe.‘“

„One time, next time...“ dodává Bárdy a odkazuje tak na legendární vystoupení někdejšího premiéra Igora Matoviče, který si na jednom z unijních summitů nevšiml, že je v živém vysílání, a špatnou angličtinou se ptal novinářů, jestli „může jít ještě jednou“. Ze záznamu vznikly hudební remixy a zástupy vtipů. Slovní spojení „one time, next time“ navíc mezi Slováky zlidovělo.

Ale obsah projevu Šimkovičové je podle slovenského šéfredaktora snad ještě horší než jeho forma. Ministryně kultury ve Spojených arabských emirátech vystoupila v panelové diskusi o kvalitním celoživotním vzdělávání v kultuře prostřednictvím kulturní rozmanitosti. A jak sama napsala na sociálních sítích, zaujalo ji, „jak pozitivní vztah mají Arabové ke své národní kultuře a jazyku“.

„Rozvoj a podpora těchto národních pilířů u nich patří na první příčky jejich zájmu. V tomto směru si od nich můžeme brát příklad,“ poznamenala nominantka nacionalistické Slovenské národní strany (SNS) s tím, že se ve funkci snaží o vyzdvihování unikátního a národního. „Národy by měly chránit jedinečnost svých kulturních projevů, protože rozmanitost je přirozenou součástí utváření kulturní identity každého národa,“ míní také.

A právě na slovní zásobu Šimkovičové novinář míří. „Je opravu důvodné podezření, policejní slovník je namístě, že její projevy píše chatGPT nebo jiný nástroj umělé inteligence. Anebo někdo, kdo jen spojuje floskule, bezobsažné fráze, ve kterých se objevují klíčová slova, která by v projevu měla zaznít,“ upozorňuje.

„V Abú Dhabí ministryně kromě jiného řekla, že ‚kulturní vzdělávání je důležitou součástí celoživotního vzdělávání. Umění a kultura tvoří základ pro zachování naší identity jako národa, ale v neposlední řadě i naší lidskosti. Proto vnímám jako mimořádně důležité, abychom kulturnímu vzdělávání věnovali adekvátní pozornost i u nás‘, což je tedy shluk opravdu ukázkových frází,“ míní.

Nepopulární politička, která kdysi hlásila zprávy v televizi Markíza a poté se stala tváří dezinformační scény v TV Slovan, za své krátké působení ve funkci nadzvedla Slováky už několikrát. Po prohlášení, že „kultura na Slovensku má být slovenská a žádná jiná“, kritizovali její omezený rozhled a všímali si toho, že Šimkovičová sice mluví jako typická nacionalistka, ale sama žije v Rakousku.

Pobavil je i krkolomně napsaný dopis, který ministryně po nástupu do úřadu poslala svému českému kolegovi Martinu Baxovi. Tehdy ji lidé kritizovali, že jim v Česku dělá ostudu. Její zásahy do kulturní scény a homofobní výroky pak vedly k tomu, že se pod petici za její odvolání podepsalo přes 190 tisíc lidí.

Opozici se ji však dosud odvolat nepodařilo. Poprvé si za to parlamentní opoziční strany mohly samy, protože pod listinu žádající otevření mimořádné schůze Národní rady s tímto tématem dodaly o dva podpisy méně, než je potřeba. Podruhé, v úterý, bylo zase v parlamentu málo přítomných poslanců, a tak se mimořádnou schůzi opět nepodařilo zahájit.

Do sálu nepřišli poslanci koalice a ani sama Šimkovičová, která byla právě na konferenci v Abú Dhabí. V souvislosti s touto cestou je přitom ministryně terčem kritiky ještě z jednoho důvodu. Zatímco samotná akce UNESCO totiž trvá jen do čtvrtka, ministryně se vrací až v sobotu.

Například lídr hnutí Slovensko Matovič tak poznamenal, že tam Šimkovičová bude zřejmě „testovat místní pláže“. „Přejeme jí láskyplný Valentýn za peníze nás všech,“ řekla také exministryně kultury Natália Milanová. Současná šéfka resortu však slova o dovolené odráží s tím, že je to hysterie a že média a opozice využijí každou příležitost ke kritice její osoby.

Také premiér Robert Fico svou ministryni v minulých dnech hájil s tím, že ji koalice během odvolávání „nepochybně“ podrží. Do souboje se prý osobně zapojí. Šimkovičová má podle něj „normální, zdravé, slovenské názory“.