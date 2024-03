Nebudu měnit názor na válku na Ukrajině jen kvůli Fialovi, hlásá Fico

„Ani já tu zítra nebudu, ani pan Fiala tu zítra nebude, nač to celé bylo dobré? Vzkazovat na území Slovenska, že někdo je zklamán slovenským premiérem. To jsou věci, které nepatří do normálního, moderního diplomatického slovníku,“ prohlásil Fico.

Předseda slovenské vlády řekl, že mu záleží na česko-slovenských vztazích. „Vztahy mezi Čechy a Slováky jsou příliš vzácnou věcí, aby je někdo utilitárně z nějakých úzkých politických důvodů ohrožoval,“ dodal.

Podle Fica bude jeho vláda pokračovat v suverénní zahraniční politice. Dodal, že Ukrajina, která přes dva roky čelí vojenské invazi Ruska, potřebuje zastavení palby a mírová jednání. V rozhovoru pro deník Štandard o svých výrocích řekl, že je dnes nekorektní říkat pravdu a že vždy vše říká svým „ficovským způsobem“.

Robert Fico KVALITA VEĽKÝCH MÉDIÍ NA SLOVENSKU JE AKTUÁLNE ŽALOSTNÁ A RTVS ŽIAĽ NIE JE VÝNIMKOU.



Na Slovensku kľúčové médiá rezignovali na svoju úlohu riadne, včas a objektívne informovať a zatiaľ čo pri súkromných médiách je to zložitejšie, pri RTVS nesieme priamu politickú zodpovednosť za kvalitu tohto média. Ak sme pred voľbami sľubovali poriadok, tak v RTVS ho treba urobiť čím skôr, keďže tendenčný mediálny obraz, ktorý vytvára, veľa krát ani len nešiel okolo reality.



Minulý týden Fico v reakci na rozhodnutí české vlády přerušit společná jednání s jeho kabinetem tvrdil, že česká vládní garnitura se rozhodla ohrozit slovensko-české vztahy jen proto, že má zájem podporovat válku na Ukrajině, zatímco slovenská vláda otevřeně mluví o míru.

Nynější Ficova vláda po svém nástupu do úřadu loni v říjnu zastavila vojenskou pomoc Kyjevu ze slovenských státních zásob. Fico dříve také opakovaně tvrdil, že selhala strategie západních zemí ohledně Ukrajiny. Evropskou unii zase kritizoval, že nepředstavila mírový plán k řešení konfliktu.