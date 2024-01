Slovenská ministryně obnovila kulturní spolupráci s Ruskem, píše list

Slovenské ministerstvo kultury vydalo příkaz, kterým zakázalo jakoukoliv komunikaci či spolupráci s Ruskem a Běloruskem, v březnu 2022, tedy týden po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Pravda uvádí, že má k dispozici rozhodnutí nové ministryně, které předchozí nařízení ruší, a od pondělí tak již žádný zákaz neplatí.

„Ve světě jsou desítky vojenských konfliktů a podle našeho názoru by na ně neměli doplácet umělci a kultura,“ řekla Šimkovičová Pravdě přes svého mluvčího Pavla Čorbu. Slováci proti ministryni kultury a jejím dřívějším prohlášením a rozhodnutím podepisují petice.

Předseda výboru slovenského parlamentu pro kulturu a média Roman Michelko listu řekl, že Milanová při zákazu jednala ideologicky a že je proti jakékoliv cenzuře kultury. Umělci a tvůrci podle něj nemohou za to, jaký mají politický režim, a kulturní výměna by podle něj měla i nadále fungovat.

„Tvůrci ruské kultury by neměli být diskriminovaní či ostrakizovaní za to, jaký režim je u moci,“ prohlásil poslanec za vládní stranu. Dodal ale, že by rozuměl tomu, pokud by ministerstvo chtělo omezit spolupráci se zjevnými ideologickými propagátory.

Michelko také připomněl, že v minulosti byli právě umělci kritiky režimu. Při té příležitosti vzpomněl i českého básníka, signatáře Charty 77 a laureáta Nobelovy ceny za literaturu Jaroslava Seiferta.

Bývalá ministryně Milanová v reakci na rozhodnutí Šimkovičové uvedla, že ministerstvo kultury pod jejím vedením nikdy nebránilo účinkování individuálních ruských umělců nebo nezávislých kulturních těles, kteří se jednoznačně vyjádřili proti válce na Ukrajině a odmítli ruskou agresi.