Sledování porna by měl schválit notář, žádá poslanec. Slováci se baví

„Pornografický obsah je možné vysílat jen koncovému uživateli, který nejpozději v den odeslání žádosti dovršil osmnácti let věku a který o to požádá písemně, s úředně ověřeným podpisem,“ píše Čepček v návrhu novely zákona o mediálních službách.

Znění návrhu na sítích zveřejnil poslanec opoziční strany Svoboda a solidarita (Saska) Ondrej Dostál. „A od 1. září porno už jen s notářsky ověřeným podpisem!“ okomentoval to. Čepček v návrhu zákona dále píše, že „pokud by ze strany vysílajícího došlo k porušení zákona, regulátor by měl právo vypnout vysílání programu anebo jeho části na šedesát dní“.

Provozovatel vysílání by navíc mohl dostat i pokutu, pokud by si předtím nesehnal povolení. „Pokuta by mohla být ve výšce od 200 eur po 5 procent z obratu za předcházející účetní období“. „Těm, kteří provozují veřejnou wifi síť, návrh zákona přikazuje blokovat přístup k pornografickému obsahu,“ dodává předkladatel novely. Podle Markízy argumentuje tím, že se k nevhodnému obsahu dostávají i děti a že sledování pornografie může vést k závislostem.

Návrh poslanca Čepčeka:

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx…

„(Porno) způsobuje problémy s vnímáním vlastního těla a sexuality, větší zranitelnost vůči sexuálně motivovaným trestným činům, problémy se soustředěním, udržením zaměstnání a podobně. S rozšiřováním nových technologií se dosavadní regulace pornografie stává výrazně nedostatečnou, a je proto potřebné přijetí dalších opatření na omezení přístupu k pornografii, zvlášť ve vztahu k neplnoletým,“ míní Čepček.

Nápad mezi Slováky vyvolal salvu pobavených i podrážděných reakcí. „Já bych k tomu ještě přidala písemný souhlas manželky/manžela a stanovisko kmotra a kmotry. Samozřejmě za předpokladu čistého výpisu z registru trestů,“ píše jedna z uživatelek.

„Průměrné IQ parlamentu nikdy nebylo tak nízké, a to jsme tam už měli všelijaká esa,“ ulevil si zase jeden muž. A série vtipů se tradičně rozjela i na satirických portálech, jako je známé Zomri, či na facebookovém účtu pořadu Ťažký týždeň. Komik Fero Joke pak zveřejnil video, jak by to asi na Slovensku vypadalo, kdyby se schvalování žádostí o sledování porna ujala typická úřednice. Přidal i webovou stránku čepčekhub.org/orgie.sk.

Není jasné, jakou podporu by návrh mohl mít u ostatních poslanců. Čepček je nyní nezařazený, do parlamentu se nicméně dostal za vládní stranu Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO), kde patřil do konzervativního katolického křídla. Se svými podobně naladěnými kolegy už se několikrát snažil zpřísnit přístup slovenských žen k interrupcím, zatím neúspěšně. Každého půl roku to však znovu a znovu zkouší poslankyně Anna Záborská.

Se snahou omezit přístup k lechtivým videím není nicméně Čepček ve světě ani zdaleka první. V Austrálii například vláda už v roce 2019 navrhla, aby se každý, kdo by si chtěl doma pustit porno, musel prokázat svou tváří, a to díky technologii rozpoznávání obličejů.

A jako „přístup k pornu na internetu jen se státním svolením“ si polská média na počátku roku 2020 vyložila slova tamního ministra pro digitalizaci Mareka Zagórskiho. Ten chtěl, aby internetové prohlížeče „už v základní konfiguraci zablokovaly přístup k některým obsahům“. „Odblokovat by jej bylo možné speciálním klíčem, který budeme vytvářet a zpřístupníme,“ prohlásil tehdy.