České pytláky propustili, na Slovensku jim za ulovení medvěda hrozí pět let

Slovenští policisté zadrželi Čechy minulý čtvrtek. Podle slovenské TV JOJ byli v autě dva muži a jedna žena, zvíře měl na Oravě zastřelit jeden z mužů. V autě policie našla dvě pušky.

Slovenská televize JOJ také v den jejich zadržení uvedla, že policisté terénní vůz zastavili před Žilinou, ve směru z Terchové a policejní technik na korbě vozu nalezl dvě přepravky s medvědím masem a v pytli staženou kůži zvířete společně s hlavou. „Mají to jako nějakou prestiž, ale tohle spadá do kategorie pytláctví. Těžko říct, co si o tom myslet,“ řekl pro TV JOJ zoolog Michal Kalaš, podle kterého nemají případná mláďata zastřelené samice žádnou šanci na přežití.

Nyní je kriminalisté propustili poté, co byla trojice podrobena blíže neupřesněné „proceduře v rámci vyšetřovaní“. O propuštění informovala mluvčí slovenského policejního prezidia Karolína Barinková.

V případu vede vyšetřovatel stíhání pro trestné činy porušení ochrany rostlin a živočichů a pytláctví. „Na základě zjištěných skutečností bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin porušování ochrany rostlin a živočichů. Pachatelům v případě dokázání viny hrozí trest odnětí svobody až do výše pěti let,“ uvedla minulý čtvrtek slovenská policie.

Medvěd je na Slovensku chráněnou šelmou. Ochranáři a lesníci v zemi jsou dlouhodobě rozděleni v názoru na to, zda je populace medvěda přemnožená. Z loni zveřejněných výsledků studie, na které spolupracovala Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, vyplynulo, že v zemi žije kolem tisíce medvědů a zřejmě nejsou přemnoženi.

Střety medvědů s lidmi na Slovensku nejsou ojedinělé, předloni úřady zaznamenaly první případ úmrtí člověka po útoku medvědem v novodobých dějinách země.