Když mi poslanci vysloví nedůvěru, odejdu z politiky, říká plagiátor Matovič

Diplomová práce, ve které Matovič nesprávně citoval dvě vybrané knihy, se stala jedním z důvodů opozičního návrhu na premiérovo odvolání. Šéf vlády ve středu řekl, že koaliční poslanci budou mít při hlasování volnou ruku a pokud se přidají k opozici a vysloví mu nedůvěru, odejde nejen z premiérského křesla.

„O tom, zda mám být i s těmito hříchy předsedou vlády, rozhodnou poslanci. Když mě odvolají, odejdu z parlamentu i z politiky,“ řekl Matovič, který se stal premiérem po vítězství svého protikorupčního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) v únorových volbách.

Matovič dodal, že v případě odvolání z funkce premiéra zůstane OLaNO v koalici. „Vláda se nerozpadne, OLaNO v koalici zůstane, jen mě vymění za někoho jiného,“ uvedl. Zástupci čtyřčlenné koalice dříve během dne ohlásili, že premiéra při hlasování v Národní radě podrží.

Podle listu Denník N Matovič ve své diplomové práci z roku 1998 opsal pasáže ze dvou knih, doplnil několik stránek a výsledek odevzdal jako své dílo, aniž použité zdroje řádně citoval. Matovič po zveřejnění kauzy minulý týden na sociální síti napsal, že odstoupí z funkce premiéra, až splní předvolební sliby.

Uvedl také, že pokud do diplomové práce něco ukradl, tak je zloděj. Nyní ale tvrdí, že úmyslně nepochybil, což se stalo tématem středeční tiskové konference. „Nikdy jsem se nesnažil zatajit, že jsem vycházel ze zmíněné studie, a jsem si jistý, že jsem ji i přímo v diplomové práci citoval. Byl jsem si jistý, že v mé práci bylo všechno řádně citováno,“ řekl Matovič.

Premiér několikrát srovnal případ úmyslného a neúmyslného trestného činu a odkázal přitom na svou diplomku, o které si podle svých slov dvaadvacet let myslel, že je v naprostém pořádku.



Tvrdí také, že v tom je hlavní rozdíl mezi ním a někdejším předsedou parlamentu Andrejem Dankem, rovněž usvědčeným plagiátorem. Ještě jako opoziční politik Matovič za plagiátorství Danka kritizoval a žádal jeho rezignaci. Danko totiž svou rigorózní práci podle Matoviče vědomě ukradl a protože neměl čisté svědomí, posléze ji před veřejností ukryl. Na rozdíl od něj.

„Mně je šumafuk, jestli jsem to citoval. Mě zajímá, co jsem si myslel,“ řekl mimo jiné Matovič. Svědomí má prý čisté. „Odstoupit má ten, co to udělal vědomě,“ míní. Prohlásil také, že skutečná diplomová práce je jeho firma, kterou během studií založil, a doktorátem jeho účast na summitu v Bruselu, kde se jednalo o finanční pomoci pro členské státy Evropské unie zasažené koronavirem.

Právě kvůli tomu, že odhalující článek Denníku N vyšel v době, kdy Matovič letěl do Belgie, premiér obvinil toto médium ze zákeřného jednání a rozbourávání jeho autority v takto důležité době. „Když jsem tam přijel, všichni měli v obálce informace, kdo jsem,“ postěžoval si s tím, že do Bruselu dorazil jako plagiátor a ostatní státníci to o něm věděli.

„Zkomplikovali jste mi tím situaci. Byla to zákeřnost vůči Slovensku,“ řekl také slovenský premiér. Novináře Denníku N také několikrát označil ze lži a z používání lží „jako pracovní metody“. Zároveň je vyzval, aby ho prověřili na detektoru lži.

Slovenský premiér není prvním politikem nynější koalice, který čelí obvinění z plagiátorství. Média už dříve upozornila, že také například předseda parlamentu a šéf druhého nejsilnějšího vládního hnutí Jsme rodina Boris Kollár ve své diplomové práce bez uvedení zdroje zkopíroval cizí texty.



Proti Kollárovi se vymezily také dvě menší koaliční strany Svoboda a solidarita (SaS) a Za lidi, jejichž poslanci se pak ale nezúčastnili následného hlasování o jeho odvolání z čela parlamentu. Následně - ještě před Matovičem - prasklo opisování také na současného ministra školství Branislava Gröhlinga (SaS), jehož práce je podle slovenských odborníků „kompilátem s prvky plagiátu“.