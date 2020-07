Slovákům se rozpadá vláda. Koalice tlačí na rezignaci plagiátora, ten vyhrožuje

Jediný, kdo dosud Kollára podržel, je premiér Igor Matovič. Ten na tiskové konferenci vysvětloval, že nechce dopustit, aby jedna diplomka položila vládu v situaci, kdy se země zotavuje z epidemie koronaviru. Chce být zodpovědný a prosadit slibované reformy, navíc by se prý mohla vrátit „mafie“ kolem strany Směr-sociální demokracie, kterou vede expremiér Robert Fico.

Tentýž Matovič přitom ještě v době, kdy seděl v opozici, požadoval odchod tehdejšího šéfa parlamentu Andreje Danka, který je také usvědčeným plagiátorem.

Dankovu hlavu tehdy požadoval i Kollár. Teď, když se postavy ve stejné situaci vyměnily, už oba volí jiný tón.

Sám Kollár k odstoupení z postu nevidí žádný důvod, s čímž ovšem nesouhlasí obě menší koaliční strany, Svoboda a Solidarita (SaS) vicepremiéra Richarda Sulíka a strana Za lidi bývalého prezidenta Andreje Kisky. Obě podle deníku Sme ujišťují Kollárovu stranu, že jí nechtějí vzít post předsedy parlamentu, jen by tam rády viděly někoho jiného.

„Je na nich, jak se rozhodnou, žádná vládní koalice se rozpadat nemusí,“ uvedl člen předsednictva strany Za lidi Juraj Šeliga s tím, že odmítá politické vydírání. Právě toho se nyní podle koaličních partnerů i médií dopouští právě Kollár.



Ten totiž prohlásil, že se svou stranou může vládu kvůli této kauze opustit. „Nemám jinou možnost, jen odejít z vlády. Já nemůžu odejít jen z postu předsedy parlamentu,“ cituje ho Denník N.

Poslanci premiérova hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) se sice shodli, že Kollár selhal, a odsoudili plagiátorství, v souladu s Matovičem však Kollárovu rezignaci nežádají. Naopak přišli s protinávrhem, aby se zpětně prověřily všechny závěrečné práce napsané na Slovensku od data, které se má ještě vybrat. Odborníci to ovšem označili za nereálné.

Část opozice ovšem v kauze vycítila příležitost a přidala se k výzvám, že by druhým nejvyšším ústavním činitelem neměl být plagiátor.

Expremiér Peter Pellegrini, který tento týden představil svou novou stranu Hlas-sociální demokracie, naznačil svolání mimořádné schůze, kde by se Kollárovo odvolání mělo řešit. Na svém Facebooku také napsal, že na problémy této vlády doplatí obyčejní lidé.

„Deset let běhal Igor Matovič po Slovensku s megafonem a vykřikoval, že bude zavírat zloděje. Dnes má před sebou jasný případ diplomové práce Borise Kollára, o kterém sám říká, že je to zlodějna. A namísto vyvození politické odpovědnosti celému národu vyhrožuje prověřováním všech vysokoškolských titulů, protože prý polovina z nich je falešná. Aspoň víme, co máme čekat při dalších kauzách této vlády. Všechny si odskáčou přímo lidé,“ míní Pellegrini.

Jeho teď už bývalý spolustraník Fico pak Matovičův nápad nazval „vodou v proutěném koši“ a prohlásil, že opsaná práce je jen menším problémem současného předsedy parlamentu. Kollára pak nazval „mafiánskou podržtaškou“ kvůli jeho vazbám na některé kontroverzní postavy Slovenska včetně podnikatele Mariana Kočnera obviněného z objednání vraždy novináře Jána Kuciaka.

Výměnu na postu šéfa Národní rady nicméně Fico chtít nebude, protože v době své vlády na postu podržel „svého“ plagiátora Danka. „Bylo by to velmi nekorektní, kdybychom se teď chovali jinak,“ vysvětlil Fico podle HNOnline.

K přístupu Borise Kollára se vyjádřila i prezidentka Zuzana Čaputová: