Plagiátoři ve slovenské politice. Opisoval šéf sněmovny i jeho expartnerka

Oba skandály se týkají vládní strany Jsme rodina. A něco společného mají i se známým plagiátorem Dankem. Ten svou rigorózní práci na právnické fakultě poskládal z pěti učebnic a seznam zdrojů vůbec nedodal. V době, kdy kauza už několik měsíců hýbala slovenskou politikou, odevzdávala poslankyně Petra Krištúfková svou bakalářskou práci.

Za kompilát s názvem Vybrané indikátory sociální dimenze života o vlivu rozvodovosti a chudoby na rodinu získala titul na soukromé Středoevropské vysoké škole ve slovenské Skalici.

Do bakalářské práce přitom bez adekvátního citování kopírovala celé pasáže. A to i s chybami.

Přišel na to bývalý šéf neparlamentní strany Spolu Miroslav Beblavý, který na plagiát upozornil na Facebooku. „Petra Krištúfková je plagiátorka horší než Andrej Danko,“ napsal. Místopředsedkyně koaliční strany se proti tomu ohradila. Srovnávat ji s Dankem je prý nekorektní.

„Já jsem odevzdala bakalářskou práci, kde jsou absolutně jiná kritéria. Srovnává se nesrovnatelné,“ uvedla podle Denníku N s tím, že u prvního stupně vysokoškolského vzdělání se metoda kompilace často používá. Pro Krištúfkovou je to nicméně už druhý skandál krátce po sobě.

Po pouhých čtyřech dnech ve funkci totiž rezignovala na post vládní zmocněnkyně pro rodinu. A to poté, co vyplavaly na povrch její vazby na podnikatele Mariana Kočnera, který je nyní souzen za objednávku vraždy novináře Jána Kuciaka. Poslankyně na Kočnerově jachtě strávila dovolenou.

Premiér Igor Matovič rezignaci přijal s tím, že dál není co řešit. Zmíněná funkce přestala existovat a předseda strany Jsme rodina a expartner Krištúfkové Kollár pak řekl, že za poslankyní stojí. Nyní je tématem číslo jedna on sám. A také kvůli plagiátorství.

Každý si práci zlehčuje, říká Kollár

Předseda parlamentu magisterský titul získal stejně jako Krištúfková ve Skalici. Se školou je ostatně spojený Kollárův kamarád, jeden z nejbohatších Slováků Ivan Kmotrík, který byl předsedou tamní správní rady a školu rovněž vystudoval.

Kollár s poslankyní sdílel také vedoucího práce, z jehož studie do své diplomové práce nazvané Změna klimatu a bioklimatický potenciál cestovního ruchu v oblasti Kysuc okopíroval celé stránky, napsal server Aktuality.sk. Doslovně přepsal také informace z různých webů o turismu na Slovensku.

Nyní se Kollár brání s tím, že nejde o žádnou tragédii. „Tehdy jsem měl spoustu práce. Každý student si to nějakým způsobem zlehčuje. Zlehčil jsem si to i já. Přiznávám to, není to hezké, omlouvám se za to,“ uvedl na tiskové konferenci.

Odkázal se také na slovenskou protiplagiátorskou kontrolu, podle které se jeho diplomka z roku 2015 s ostatními pracemi shoduje jen z 24 procent. Podle slovenských médií je nicméně státní systém děravý a skutečná shoda může být vyšší.

Ironií osudu však je, že právě Kollár byl jedním z nejhlasitějších kritiků Dankova podvádění. Ve funkci předsedy parlamentu ho vystřídal po únorových volbách. Je v ní čtvrt roku a má stejný problém jako jeho předchůdce.

„Kdysi, když jsme byli malé děti na pískovišti, tak když jsem něco udělal, rozkopal jsem nějakou tu bábovičku, no tak jsem se přiznal. Řekl jsem ‚dobře, udělal jsem to‘. A co ty jsi dělal? Utekl jsi, schoval se, utajil jsi to nebo jsi to nebyl ty. Takové jsme bili těmi kbelíky po hlavě,“ prohlásil Kollár, když se koncem roku 2018 parlament snažil Danka odvolat.

„Je evidentní, že podvody jsou součástí života Andreje Danka i v soukromí, příkladem toho je i nekončící kauza jeho rigorózní práce. Z tohoto důvodu nemá takový člověk v politice co dělat,“ napsalo Kollárovo hnutí Jsme rodina loni v oficiálním prohlášení.

Nyní už šéf parlamentu říká, že jde o nesrovnatelnou situaci. A k rezignaci se nechystá. Nepožaduje ji ani premiér Matovič. Ten přitom Danka ve své době označil za „usvědčeného zloděje a plagiátora“. K současné situaci zatím mlčí.