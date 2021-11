Úmrtí na covid na Slovensku prudce přibylo. Očkujte se, apelují exprezidenti

Bývalý prezident Rudolf Schuster, který Slovensko vedl mezi lety 1999 a 2004, se do fronty na očkování proti covidu zařadil mezi prvními. „Nemáme žádnou třetí možnost. Jsou tu jen dvě – jít, nebo nejít,“ říká pro televizi Markíza. Popisuje, že rozdílné názory na vakcíny měli i jeho vlastní příbuzní.

Jeho sestra a neteř chtěly počkat a zjistit, co očkování se Schusterem udělá. Když dostal druhou dávku, šly si pro ty své i ony. „Já už mám třetí dávku a chvála Bohu, všechno je v pořádku,“ dodává sedmaosmdesátiletý exprezident.

Je jednou ze tří bývalých hlav státu, které nyní vyzývají Slováky, aby dali vakcínám šanci. Ve společném dopise spolu s Andrejem Kiskou (v úřadu 2014-19) a Ivanem Gašparovičem (2004-14) děkují všem očkovaným a na ty ostatní se obracejí s prosbou.

„Jde o zodpovědnost vůči svým blízkým, přátelům, kolegům v práci a o velkou zodpovědnost vůči zdravotnickému personálu, který v nemocnicích bojuje za naše životy,“ píše trojice. Kiska pak poukazuje na účinky očkování. Covidem se nakazila celá jeho rodina kromě něj. Předchůdce Zuzany Čaputové míní, že za to, že nemoc nechytil a že jeho manželka ji zvládla velmi dobře, mohou vděčit vakcínám.

„V těchto dnech vidíme největší špínu politiky, kdy jen a jen kvůli politickým preferencím, kvůli bodům u potenciálních voličů jsou politici ochotní brojit proti očkování, brojit proti tomu jedinému, co můžeme udělat,“ kritizuje Kiska a míní, že je potřeba trpělivě přesvědčovat každého, kdo se očkování bojí.

Celkem nemoci covid-19 v pětimilionové zemi podle pondělních údajů národního centra zdravotnických informací podlehlo přes 14 300 lidí.

V říjnu na Slovensku zemřelo celkem 5 353 obyvatel. Oproti průměru ve stejném období let 2016 až 2020 to představuje nárůst 15,8 procenta. Covidu-19 podle statistiků podlehlo 429 lidí, tedy čtyřnásobek počtu ze září, meziročně to však znamená pokles o desetinu.

„Aktuálně se koronavirus vyšplhal na čtvrtou nejčastější příčinu úmrtí s více než osmiprocentním podílem ze všech zemřelých, je to výrazný skok za poslední tří měsíce,“ uvedla ředitelka odboru statistiky obyvatelstva slovenského statistického úřadu Zuzana Podmanická. Nejčastější příčinou úmrtí byly choroby oběhové soustavy a nádorová onemocnění.

Tempo šíření koronaviru na Slovensku výrazně zrychluje od září a v listopadu země zaznamenala rekordní denní přírůstky odhalených nových případů nákazy. V závěru uplynulého týdne bylo v nemocnicích 3 219 pacientů s covidem, tedy nejvíce v nynější vlně koronavirové infekce.

Přes 84 procent z nich nebylo vůbec nebo plně očkováno proti covidu. V podílu očkovaných obyvatel Slovensko výrazněji zaostává za průměrem EU. Kvůli přetíženým zdravotnickým zařízením vláda minulý týden vyhlásila nouzový stav a výrazně omezila volný pohyb lidí.

Slovenský Úřad veřejného zdravotnictví také kvůli nové variantě koronaviru omikron vyzval ty, kteří za poslední dva týdny navštívili Jihoafrickou republiku, Botswanu, Namibii, Lesotho, Eswatini, Mozambik, Zimbabwe, Izrael, Hongkong a Seychely, aby se co nejdříve přihlásili úřadům. Do minulé neděle se ozvalo kolem sedmdesáti lidí, píše deník Sme.