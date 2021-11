Nerozumím této zemi. Musíme přestat šířit bludy o covidu, apelovala Čaputová

„Prohráváme boj s covidem, a to zejména v tom smyslu, že jsme nejhorší na světě v počtu nově nakažených lidí na milion obyvatel. Nevím, co je ještě potřeba slyšet a vidět, abychom změnili přístup,“ začala prezidentka svůj emotivní projev před nemocnicí v bratislavské městské části Ružinov.

Počet pacientů s covidem v péči lékařů v pondělí téměř dosáhl hranice 3 200. Její překročení by podle dřívějších informací slovenských úřadů znamenalo, že země bude na prahu humanitární katastrofy.

Během jednoho měsíce se počet hospitalizovaných s covidem zvýšil na téměř trojnásobek výchozího stavu. Téměř 83 procent z nich není vůbec nebo plně očkováno.

Proočkovanost občanů je jedna z nejnižších v Evropské unii a nalákat je do očkovacích center se nepodařilo ani kampani ministerstva zdravotnictví, zkušenostem lidí ze zimní a jarní vlny covidu a ani očkovací loterií v televizi. Opozice do toho burcuje proti opatřením a dál odrazuje Slováky náchylné ke konspiračním teoriím od toho, aby si pro své dávky vakcíny přišli. Množí se také protesty v ulicích i obchodech.

„Co víc je potřeba vidět než přeplněné nemocnice a lidi, kteří umírají na plicní ventilaci a většina z nich se už domů nevrátí? Co víc je potřeba vidět než vyčerpaný zdravotnický personál? Co víc je potřeba vidět než lidi, kteří umírají s jinými diagnózami, protože se na ně prostě kapacitně nedostane?“ apelovala Čaputová, která už dřív opozici, ale i vládu za jejich přístup ke covidové epidemii zkritizovala.

Nyní se znovu obrátila i na samotné občany. „Co víc ještě potřebujeme slyšet, než že jsme se svým přístupem nejhorší na světě? Pro mě je to absolutně alarmující. Potřebujeme přestat šířit bludy o covidu, přestat tlachat o covidu a poslouchat odborníky. Odborníci jednoznačně říkají a konzilium má jasné doporučení, že potřebujeme omezit mobilitu, že potřebujeme lockdown,“ řekla.

Slovensko v pondělí zpřísnilo epidemická omezení zejména pro neočkované obyvatele, kteří neprodělali covid-19. O dalších opatřeních by měl ve středu jednat kabinet premiéra Eduarda Hegera. Ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský opakovaně navrhoval vyhlášení celostátní uzávěry.

Prezidentka podotkla, že je to sice nepopulární opatření, ale v současné situaci je absolutně nezbytné. „Jsme na tom tak špatně, že opatření, které doporučují odborníci, se musí dotknout všech. A ano, je potřeba říct i to B. Je to nefér vůči lidem, kteří se chovali zodpovědně, dodržovali opatření a očkovali se,“ uvedla a dodala, že doufá, že se odpovědný přístup těchto lidí bude moci v budoucnu zohlednit.

„Obrázky, které jsem před chvilkou v ružinovské nemocnici viděla, byly tragické. Byly hrozné. Povídala jsem si se zdravotnickým personálem, který navzdory té obrovské snaze čelí výhrůžkám a nenávisti, a mám pocit, že žiju v zemi, které nerozumím,“ řekla také.

Za pondělí úřady na pětimilionovém Slovensku potvrdily 66 úmrtí na covid-19, nejvíce za jeden den od zhruba poloviny letošního dubna. Přibylo přes 6 700 infikovaných. Dosavadní denní rekord odhalených nových případů infekce prostřednictvím laboratorních testů, a to 9 171 nakažených, zaznamenala země minulý týden.

Slovenské zdravotnictví se už před vypuknutím krize potýkalo s nedostatkem personálu, který se podle dostupných informací prohloubil. Stávající počet covidových pacientů v nemocnicích je nejvyšší od konce března. Tehdy Slovensko využilo pomoc zdravotníků ze zahraničí a několik covidových pacientů ve vážném stavu převezlo do Německa a Polska.

„Jak je možné, že v současné situaci, kdy umírají lidé – i na základě bludů – na covid, tu stále máme nenávist vůči těm, kteří nás zachraňují? Toto považuji za absolutně nefér. Můj nekonečný vděk a úcta patří každému jednomu zdravotníkovi, který se snaží pomáhat,“ dodala hlava státu.