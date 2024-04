Kuriózní zpoždění šinkansenu. Cestující čekali sedmnáct minut kvůli hadovi

Hada ve vlaku zpozoroval jeden z cestujících na trase mezi městem Nagoja a Tokiem. Informoval palubní personál a ten začal po zvířecím sabotérovi jinak poklidné výpravy pátrat. Na příští zastávce v japonské metropoli museli všichni cestující vystoupit, po krátkém pátrání zaměstnanci Central Japan Railway Company hada vypátrali.

V tiskové zprávě neuvedli, zda byl jedovatý, žádnému z cestujících se při incidentu nic nestalo. Mluvčí železnice sdělil, že zatím není jasné, jak se plaz do vlaku dostal. „Je těžké si vůbec představit, že by nějaký divoký had vyšplhal do vlaku na jedné ze zastávek. Cestující mají zároveň zákaz s sebou hady do vlaku brát. Zavazadla jim však nekontrolujeme,“ popsal podle The Japan Times.

Vlak původně směřoval až do Ósaky, dráhy však místo něj v Tokiu nasadily náhradní spoj. I přesto cestující dojeli do cíle se zpožděním pouhých sedmnáct minut.

Japonské vlaky jsou k domácím mazlíčkům poměrně benevolentní, podle přepravního řádu může i na palubách šinkanzenů cestující přepravovat malé psy, kočky a další zvířata včetně holubů, hadi jsou však striktně zakázáni.

Pro zahraniční turisty je alespoň jedna cesta šinkanzenem povinností a zároveň nečekaným kulturním zážitkem. Cestuje se v tichosti, klid narušuje jen konzumace všemožných pokrmů, kterou si Japonci krátí čas. Vlakem pravidelně prochází průvodčí, kteří se při příchodu do každého vagonu a při odchodu ukloní.

Vlaky budoucnosti a omluvy za brzký odjezd

První vysokorychlostní trať Tókaidó-šinkansen byla pro veřejnost otevřena 1. října 1964. Zahájení provozu na této trati bylo společně s olympijskými hrami jedním ze symbolů poválečného rozmachu Japonska. Vlaky mezi Tokiem a Ósakou dosahovaly rychlosti 210 km/h a už roku 1966 přepravily stomiliontého pasažéra. Za téměř šedesát let neměly tyto vlaky vážnější nehodu.

Nejrychlejší soupravy dnes jezdí na některých linkách i 300 km/h, průměrné zpoždění všech šinkanzenů za rok se počítá na sekundy. V roce 2017 se strojvedoucí jednoho z vlaků provozovaného společností Tsukuba Express musel omluvit za to, že ze stanice vyjel o dvacet sekund dříve. Podobný incident se opakoval i o rok později, tehdy šlo o šinkansen společnosti The West Japan Railway Company.

V roce 2018 na palubě šinkansenu v prefektuře Kanagawa útočník s nožem v ruce pobodal tři lidi, jeden zraněním podlehl. Od té doby je ve vlaku vždy přítomný i pracovník ochranky.