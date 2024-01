VIDEO: Zabalení od hlavy až k patě. Běžci na Sibiři uběhli maraton v -52 stupních

Před startem závodu v osadě Ojmjakon se běžci podrobili lékařským kontrolám a na občerstvovacích stanicích podél trasy dostali vývar, horký čaj a občerstvení.

Podle místních médií se maratonu a půlmaratonu zúčastnilo celkem 38 lidí zabalených od hlavy až k patě a chráněných před chladem.

Alisa Matvejevová, která běžela půlmaraton, uvedla, že to byl „velmi děsivý zážitek“, protože nejnižší teplota, ve které dosud trénovala, byla -20 stupňů v Moskvě.

„Prvních 10 km se běželo těžko. Pak už to bylo jednodušší, protože už chápete, jak dýchat, a pamatujete si, že si musíte odstranit led z očí, protože se vám jím oči pokryjí. Jsem opravdu ráda, že jsem si vzala termo masku a vyhřívané vložky do bot, to mě opravdu jen zachránilo,“ řekla.