Karty nefungují, dolary nejsou, stěžují si Rusové. Bojí se, co s nimi bude

Na miliony Rusů začínají dopadat tvrdé sankce, které na Rusko uvalily západní státy po invazi sousední Ukrajiny. Jedním z nich je i Andrej. Nejraději by z Ruska odjel hned, zatím ale nemůže svoji práci opustit, protože by neměl na splácení hypotéky poté, co se zvýšily úrokové sazby. Navíc má strach a stydí se za svou politickou reprezentaci.