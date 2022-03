Krvavá červená musí pryč. Symbolem odporu proti Putinovi je bílo-modrá vlajka

Nesouhlasíme s tvojí válkou a krveprolitím, které působíš na Ukrajině. Chceme Rusko bez tebe a bez historické zátěže válek, masakrů a invazí. Náš prapor je čistý, mírový a plný naděje. Přesně to Rusové na demonstracích bílo-modro-bílou vlajkou vzkazují Vladimiru Putinovi.

Nový symbol odpůrců války se objevoval i na sobotní demonstraci v Praze. Na vysvětlujících transparentech Rusové ze své standardní trikolory mazali „krvavou“ červenou. Ta se na vlajku dostala už v dobách carského Ruska na přelomu sedmnáctého a osmnáctého století, nyní je však pro mnohé symbolem Putinova teroru.

Kde se vzal nový prapor s bílou místo červené, se nedá přesně vystopovat. Už v minulých letech se sem tam vyskytl jako návrh alternativní ruské vlajky. A nyní ho nezávisle na sobě přijaly za svůj různé skupiny ruských demonstrantů v různých zemích. V Berlíně ji například na konci února rozšířila designérka Kai Katonina.

Pro ruský nezávislý portál Meduza uvedla, že hledala jednotící prvek, který by dával jasně najevo, že na protesty chodí i Rusové. Když si totiž lidé z jejího okolí začali na transparenty psát, že jsou z Ruska a jsou proti válce, přítomní novináři prý byli nadšení. Nedošlo jim, že na demonstracích nemusejí být jen Ukrajinci či Bělorusové.

„Panovala všeobecná shoda, že potřebujeme symbol,“ říká designérka, která pak vlajku vystavila na Facebooku. Odtamtud ji přejali i další lidé. Souběžně však na Twitteru stejný nápad zveřejnil i umělecký manažer a PR specialista s přezdívkou Fish Sounds, který žije v Rusku.

Novou vlajku popisuje jako „nesovětskou, bez krve, kultu války a příměsi imperiálních ambicí“. Tvrdí také, že současná ruská trikolora porušuje pravidla vexilologie, protože jsou červená s modrou, jež podle něj patří do stejné skupiny barev, na vlajce těsně u sebe. Podle předsedy České vexilologické společnosti Petra Holase to však není pravda.

„Takových zemí je, počínaje Českou republikou... Na rozdíl od heraldiky nemá vexilologie tak striktní pravidla. A ani tam by to nebyl problém, pouze je vyžadováno, aby byly vlajky výrazné. Barvy by měly být kontrastní,“ uvedl pro iDNES.cz.

Protiválečná vlajka podle aktivistů dále odkazuje také na doby Novgorodské republiky z dvanáctého až patnáctého století, kterou Rusové považují za světlý příklad ruské demokracie a která měla na vlajce rovněž bílou a modrou. A podle píaristy Fish Sounds je historický odkaz důležitý.

Kai Katonina Предлагаю флаг российского протеста - бело-сине-белый.



- российский флаг без кровавой красной полосы

- рифмуется с белорусским протестным бело-красно-белым флагом

- флаг Новгорода, демократического города-государства...

- небо и снег

- не занят другими странами

- легко воспроизводится 208 28

Novgorod býval centrem severu Ruska. A protože Rusové nyní protestují proti invazi na Ukrajinu jižně od Moskvy – někdejší Kyjevskou Rus – dává jim smysl zbavit se trikolory, která svými barvami zahrnuje i jižní území.

Červený pruh na ruské vlajce se navíc podle nich stal symbolem násilí. Bílá naproti tomu představuje mír, čistotu a opatrnost, azurově modrá, která na ruské vlajce byla krátce v devadesátých letech, než ji nahradila zářivá modř, pak symbolizuje pravdu a spravedlnost. Tedy vše, co Rusové ve své zemi postrádají.

Ruským občanům, kteří mají svou současnou vlajku rádi, však aktivisté vzkazují, že jejich prapor mohou brát jen jako symbol odporu proti válce, nikoliv jako návrh nových ruských státních barev. Nikdo současný režim svrhnout nechce, ujišťuje také web, který k symbolu protestů vznikl. Demonstrující Rusové prý jen sní o zemi se svobodnou budoucností.

Na protesty si bílo-modro-bílá plátna kromě Prahy přinesli lidé i v Torontu, Tbilisi, Vilniusu, Krakově či na Kypru. Volba „čistší“ vlajky navíc připomíná prapor Bělorusů, kteří při protestech proti režimu vládce Alexandra Lukašenka odvrhli moderní zeleno-červenou vlajku a vrátili se k historické, bílo-červeno-bílé.