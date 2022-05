Kavkazané se pokusili o atentát na Putina, tvrdí ukrajinská rozvědka

„Šlo o atentát po linii představitelů Kavkazu, a to ne tak dávno. Nedostalo se to na veřejnost. Byl to naprosto nepovedený pokus, ale skutečně se to odehrálo. Přibližně před dvěma měsíci,“ řekl Budanov. „Ještě jednou říkám, že se to nepovedlo. Akce neměla žádnou publicitu. Ale stala se,“ dodal.

Celý rozhovor s šéfem vojenské rozvědky má v novinách vyjít v úterý. V ruských médiích se lze dočíst, že Putin přežil přinejmenším třináct pokusů o atentát.

Hned první, podniknutý ještě v době, kdy zastával funkci hlavy státu jen z pověření odstupujícího prezidenta Borise Jelcina, měli podle někdejšího náčelníka Putinovy ochranky na svědomí čečenští separatisté.

Ti si údajně najali dva ostřelovače, aby Putina odpravili během pohřbu petrohradského starosty Anatolije Sobčaka, v jehož službách Putin začínal svou kariéru. Ale střelce se povedlo zneškodnit ještě před pohřbem v únoru 2000.

Poslední dva známé pokusy o atentát se podle médií odehrály v létě 2011, kdy byl Putin načas šéfem vlády. Neúspěšní atentátníci byli duševně nemocní a skončili v psychiatrických zařízeních, zatímco Putin se na jaře příštího roku vrátil do Kremlu a čela státu.