Ruský okultista oznámil přesné datum, kdy podle něho Putin zemře

Tento muž astrologie využívá také k údajnému odhalení jeho zdravotního stavu nebo určení pravděpodobnosti státního převratu v Kremlu. Kosmač v rozhovoru s lidskoprávním aktivistou Markem Fejginem, který je k dispozici na Youtube, uvedl, že po úplném zatmění Slunce 20. dubna 2023 a polostínovém zatmění Měsíce 5. května 2023 "životní pouť ruského panovníka skončí“.

Podle Kosmače tuto předpověď sestavili tři přední osobnosti v oboru „celosvětové“ astrologie, která zkoumá historické a kulturní trendy, osudy národů, meteorologické podmínky, zemětřesení a další důležité světové události.

„V srpnu se zdraví Vladimíra Putina začne silně zhoršovat, což potvrzuje mnoho faktorů, včetně jeho horoskopu a tzv. solárního horoskopu. Je to velmi vzácné, že jeho datum narození známe na minutu přesně. Od srpna do konce října začne proces, kdy bude postupně odstavován od moci. De iure zůstane prezidentem, ale de facto veškerá moc přejde do rukou kolektivního řídícího orgánu, takzvané Státní rady,“ řekl Kosmač.

Zdraví ruského prezidenta bedlivě sledují západní zpravodajské služby i mediální domy a pečlivě analyzují každé jeho gesto. Objevují se dohady o rakovině krve, Parkinsonově chorobě nebo demenci. Spekulace ještě zesílily poté, co se na veřejnosti objevilo video, kde Putin křečovitě svíral hranu stolu.

Právě v souvislosti s rakovinou krve se spekuluje o tom, že Putin nedávno podstoupil operaci. Nejmenovaný ruský oligarcha o tom měl informovat americký časopis New Line. Podobnou informaci uvedl i telegramový účet Generál SVR, který údajně čerpá zprávy přímo z Kremlu. Videa, na kterých se nedávno Putin objevil, účet vysvětlil tím, že jsou předtočená.

Kosmač si ovšem není jistý, že se veřejnost dozví o údajné změně v čele státu, protože se ji čelní představitelé budou snažit utajit. Pochybnosti má i k diskutovanému převratu, který by měl vzejít zevnitř struktur ruského státu.

„Mnoho expertů a analytiků si myslí, že by v Rusku mohlo dojít ke státnímu převratu, ale je to pouze jejich přání. Tento převrat prostě nemá kdo zinscenovat. Vysvětlím vám proč. Všichni úředníci, všichni oligarchové a všechny bezpečnostní složky jsou Putinovy děti, jeho výtvory. Jsou mu věrní. Jejich loajalita je však založena pouze na strachu a na ničem jiném,“ poznamenal.

Ovšem podle náčelníka ukrajinské vojenské rozvědky Kyryla Budanova se před dvěma měsíci pokusili o atentát nějací Kavkazané.

„Šlo o atentát po linii představitelů Kavkazu, a to ne tak dávno. Nedostalo se to na veřejnost. Byl to naprosto nepovedený pokus, ale skutečně se to odehrálo. Přibližně před dvěma měsíci,“ tvrdil Budanov. Jedná se o úryvek rozhovoru s deníkem Ukrajinská pravda a jeho celá verze má vyjít v úterý.

Podle ruských médií Vladimír Putin za svou kariéru čelil celkem třinácti pokusům o atentát, které spáchaly různé zájmové a politické skupiny.