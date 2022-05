Symboly, propaganda, očistná válka. Rusko je fašistické, píše historik Snyder

„Měli bychom to říct. Rusko je fašistické,“ začíná svou esej pro The New York Times americký historik a profesor na Yaleově univerzitě Timothy Snyder.

Dle jeho slov byl možná fašismus poražen na bojištích druhé světové války, jeho idea se však vrátila spolu s ničivou válkou, kterou nyní vede Rusko na Ukrajině. „A pokud Rusko zvítězí, ukonejší to fašisty po celém světě,“ dodává.

Rusko splňuje několik kritérií

Bylo by chybné spojovat si fašismus pouze s tváří Adolfa Hitlera a holocaustem. Tato politická ideologie je totiž původně italská, ale také známá například v Rumunsku. Fašismus praktikovali například rumunští ortodoxní křesťané, kteří chtěli násilím očistit celou zemi, píše Snyder.

Podle něho je i z tohoto důvodu složité fašismus uspokojivě definovat. Ačkoliv se mnoho lidí na definici fašismu neshodne, dnešní Rusko splňuje hned několik kritérií, která s touto politickou ideologií bývají spojována.

kult jednoho vůdce – Vladimira Putina

kult mrtvých z druhé světové války

mýtus o dávném zlatém věku a imperiální velikosti, který bude obnoven

Není to poprvé, co se Ukrajina stala terčem fašistické války. Dobytí této země se v roce 1941 ukázalo být i hlavním Hitlerovým válečným cílem. Hitler se totiž domníval, že Sovětský svaz, v jehož područí tehdy Ukrajina byla, je židovský stát. Plánoval tak nahradit sovětskou vládu svou vlastní a přivlastnit si ukrajinskou úrodnou zemědělskou půdu, připomíná americký historik.

„Sovětský svaz by za takových podmínek vyhladověl a Německo by se stalo říší. Představoval si, že to bude snadné, jelikož Sovětský svaz byl podle něj umělý konstrukt a Ukrajinci pouhý koloniální národ. Podobnost s dnešní Putinovou válkou je velmi nápadná. I dnes Kreml definuje Ukrajinu jako uměle vytvořený stát, jehož židovský prezident není opravdovou hlavou státu, a také dnes je to právě Rusko, které odpírá světu ukrajinské potraviny a hrozí hladomorem,“ doplňuje Snyder.

Od Stalina k Putinovi

Podle Snydera je klíčem k pochopení dnešního Ruska tehdejší Stalinova flexibilita vůči fašismu. Za Stalina byl totiž fašismus nejprve všem lhostejný, pak byl špatný („antifašismus“), pak byl v pořádku. A když Hitler Stalina zradil a Německo napadlo Sovětský svaz, byl zase špatný.

Americký historik a spisovatel Timothy Snyder.

Nikdo však tehdy nedefinoval, co fašismus vlastně znamená. Byla to škatulka, do níž se dalo zařadit cokoliv. Komunisté byli v ukázkových procesech likvidováni jako fašisté. Během studené války se fašisty „stali“ Američané a Britové. A ani „antifašismus“ nezabránil Stalinovi, aby se při své poslední čistce zaměřil na Židy. Sovětský antifašismus byl jinými slovy politikou „my a oni“. Ani to však podle Snydera není přímá odpověď na fašismus. Koneckonců fašistická politika začíná tím, že definuje nepřítele.

„Tyto sovětské manévry ovšem nabídly fašismu zadní vrátka, kterými se dostal zpět do Ruska. V Rusku 21. století se „antifašismus“ jednoduše stal právem ruského vůdce definovat národní nepřátele. Skuteční ruští fašisté jako Alexandr Dugin a Alexandr Prochanov dostali prostor v masmédiích.“

Sám Putin pak čerpal z díla meziválečného ruského fašisty Ivana Iljina. Pro prezidenta je zkrátka „fašista“ nebo „nacista“ ten, kdo se staví proti němu nebo jeho plánu na zničení Ukrajiny. Ukrajinci jsou „nacisté“, protože se nesmířili s agresivní politikou Ruska, a kladou mu odpor, dodává Snyder.

Podlidský nepřítel

Cestovatel v čase z 30. let 20. století by zřejmě neměl problém identifikovat Putinův režim jako fašistický. Symboly Z, propaganda, válka jako očistný akt násilí a jámy s mrtvými těly kolem ukrajinských měst to jasně ukazují. Válka proti Ukrajině je podle amerického historika nejen návratem na tradiční fašistické bojiště, ale také návratem k tradičnímu fašistickému jazyku a praxi.

„Tato země je tu proto, aby byla kolonizována. Rusko je v tom nevinně kvůli své dávné minulosti. Existence Ukrajiny je mezinárodní spiknutí. Odpovědí je válka,“ zní podle Snydera ruský narativ.

Jelikož Putin mluví o nepřátelích jako o fašistech, může nám být zatěžko pochopit, že by ve skutečnosti fašistou mohl být on sám. Ale nenávistné projevy namířené proti Ukrajincům mluví jasně, a Rusům pouze usnadňují jejich vraždění. V ruské válce jsou i civilisté pouhým „podlidským nepřítelem“, tedy někým, koho mohou Rusové zabít. Masové hroby nejsou válečnou nehodou, ale očekávaným důsledkem ničivé fašistické války, vysvětluje Snyder.

Demokracie na ústupu

To, že sami fašisté nazývají jiné lidi „fašisty“, je podle Snydera fašismus dovedený do naprosto nelogického extrému. „Je to konečný bod, kdy nenávistné projevy převracejí realitu a propaganda se stává čirým naléháním. Nazývat druhé fašisty a zároveň být fašistou, je základní putinovskou praxí.“ Jason Stanley, americký filozof, to nazývá „podrývající propagandou“. Snyder to nazývá „schizofašismem“. Nejelegantnější formulaci mají Ukrajinci. Říkají tomu „rašismus“.

„Fašismus není diskusní postoj, ale kult vůle. Vládne v něm jeden člověk, který mystifikuje, svět léčí násilím a propagandu bude udržovat až do samotného konce. Proto musí být fašistický vůdce poražen. Ti, kdo se fašismu brání, musí udělat vše, co je k jeho porážce nezbytné. Teprve pak se mýty zhroutí,“ vysvětluje americký historik.

Podle něj je stejně jako ve 30. letech 20. století demokracie na celém světě na ústupu. Pokud Rusko na Ukrajině zvítězí, nebude to jen zničení demokracie silou. Bude to rovněž demoralizace pro demokracie po celém světě.

„Již před válkou byli přátelé Ruska jako Marine Le Penová, Viktor Orbán, Tucker Carlson nepřáteli demokracie. Fašistická vítězství na bitevních polích by jenom potvrdila, že pravdu vytváří silná agrese, a že demokracie musí selhat. Kdyby se Ukrajina nebránila, měli by teď demokrati na celém světě temné jaro. Pokud však Ukrajina nezvítězí, můžeme očekávat nejen temné jaro, ale i temné desetiletí,“ zakončuje Timothy Snyder svou esej.