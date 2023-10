Na frontě je to jako v Las Vegas. Ruští vojáci promluvili o nárůstu užívání drog

„Nedávno jsem viděl jednoho vojáka, jak si schovává drogu. Byl závislý už před příchodem na frontu. Nechápu, jak se dostal přes zdravotní komisi v Moskevské oblasti. Tady už nikoho neprověřovali, nemají na to čas,“ uvedl Kirill, jenž slouží v Chersonské oblasti.

Portálu Vjorstka popsal, že zmíněný kolega se nedávno začal prudce třást, potil se a nemohl vstát. „Zavolali jsme doktora, řekl, že jde o předávkování. Našli u něho několik injekčních stříkaček. Všichni chlapi z formace s ním pak odmítli sloužit s tím, že to není bezpečné,“ dodal Kirill.

Podle několika desítek ruských vojáků, s nimiž Vjorstka hovořila, je užívání drog v okupační armádě na Ukrajině stále častější.

„Zákop je malý, každý ví, jestli něco bereš. Nikoho to nezajímá, hlavní je, když nikoho neobtěžuješ a neopustíš pozici,“ vypověděl další voják původem ze Sibiře. „Drogy bereme hlavně z nudy. Neustále na něco čekáme. Když v zákopu kouřím sůl, všechno je mi jedno. Nuda je mnohem horší,“ uvedl za užití metafory pro syntetickou drogu mefedron.

Tu mu přímo do zákopu v Luhanské oblasti přinesl spolubojovník, jenž preparát zakoupil v Luhansku. „Vykouřili jsme ji pomocí kuličkového pera ze zavařovací sklenice a zapili vodkou z plechového hrnku,“ dodal voják s tím, že sehnat omamnou látku na okupovaných územích nebo na frontě je snadné. „Je to tu jako v Las Vegas,“ prohlásil.

Místní začali s pěstováním máku

Vojákům drogy nosí také místní obyvatelé nebo dobrovolníci, kteří na bojiště vozí vybavení a jídlo. „Jeden kluk z naší jednotky nám dovezl několik desítek dávek střelného prachu a šišek,“ popsal smluvní voják z Moskvy. Přezdívky jsou označením pro stimulační látku amfetamin a marihuanu.

Několik vojáků Vjorstce popsalo, že zdejší obyvatelé pěstují, zpracovávají a prodávají mák. „Když ho na zahradách vidíme, vše spálíme. Před válkou ho nepěstovali, ale po příchodu Rusů stoupla poptávka,“ uvedl jeden z Rusů.

Vjorstka zjistila, že muži k objednávání drog od dealerů používají také komunikační platformu Telegram. K nejoblíbenějším „produktům“ patří právě mefedron, další amfetaminy a syntetická droga alfa-PVP, která může vyvolat paranoiu, halucinace a sebepoškozování.

Testování na drogy se na bojišti téměř neprovádí. „Ale v zimě bylo několik skandálů, kdy všechny nutili dělat testy moči, aby vyřadili uživatele. Jsou jednotky, kde platí přísná prohibice, za pití se můžete dostat do problémů. U wagnerovců to bylo prý všechno velmi přísné, ti si nemohli dovolit nic, ale u útočných jednotek to nikdo nekontroluje,“ podotkl další Rus.

Ceny jsou dvakrát vyšší než v Moskvě

Ceny jsou kvůli riziku doručení do válečné zóny vysoké. Jeden z vojáků uvedl, že tři injekční stříkačky nejmenované nelegální látky ho stály 15 tisíc rublů (3600 korun). Smluvní vojáci si mohou vydělat až 200 tisíc rublů (47 tisíc korun) měsíčně, což je čtyřnásobek průměrného platu v Rusku.

Podle Vadima, jenž slouží v okupovaném Mariupolu, jsou drogy v Ruskem ovládaných regionech nejméně dvakrát dražší než v Moskvě. „Nemyslím si ale, že by ceny někoho odradily. Většina vojáků ve městě bere amfetamin, mefedron, viděl jsem je sjeté, a ne jen jednou,“ popsal.

Podle některých vojáků se ale drogy užívají zejména v týlových pozicích a na frontě nejsou široce rozšířené. „Nemalujte obrázek, že bojujeme zfetovaní. Na frontě se hlavně hodně pije,“ uvedl jeden z Rusů.

Český kriminolog Petr Pojman ze spolku Team for Ukraine nicméně v pořadu Rozstřel uvedl, že o tom, že Rusové bojují pod vlivem tvrdých drog a alkoholu, existují důkazy. „Část ruských vojáků je nesporně pod vlivem tvrdých drog. To, jak se Rusové chovají, s vámi marihuana neudělá,“ konstatoval.

Zprávy o užívání drog se rojí zejména v průběhu letošního roku. V srpnu upoutalo pozornost uživatelů sociálních sítí video ruských vojáků, jak si na frontě posílají plechovku s hašišem.

Ruská armáda má dlouhodobě problémy s udržením kázně a morálky. Vojáci si opakovaně stěžují na nekompetentní vedení, velký počet ztrát, nedostatek munice i potravin nebo neadekvátní vybavení.

Britský Královský institut v červenci uvedl, že muži, kteří budou s největší pravděpodobností bojovat pod vlivem drog, je ruská „pěchota na jedno použití“, kterou tvoří zejména mobilizovaní odvedenci a ruští trestanci naverbovaní ve věznicích. „Velení tyto muže posílá proti ukrajinské obraně, dokud nezemřou,“ uvedl tehdy ve své zprávě s tím, že tito muži zřejmě omamné látky dostávají přímo od ruské armády.