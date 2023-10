V bojích na Ukrajině padlo až 190 tisíc ruských vojáků, tvrdí Britové

Rusko od začátku invaze na Ukrajině pravděpodobně ztratilo až 190 tisíc vojáků. Tvrdí to dohad, který v neděli zveřejnilo britské ministerstvo obrany. Dalších až 140 tisíc vojáků bylo zraněno, ale po nějaké době se mohli vrátit do služby. Ukrajinský generální štáb uvádí, že Rusko v bojích ztratilo bezmála 300 tisíc lidí, aniž by však rozlišovalo mezi mrtvými, vážně či lehce zraněnými vojáky.