Jsou agresivní a pijí, bojíme se. Ruská sestra promluvila o vojácích v sanatoriu

Zdravotní sestra Anna R. pracuje už šest let v ruském vojenském sanatoriu. Dříve do zařízení jezdili zejména veteráni, kteří tu trávili dovolenou. Loni v březnu sem ale začali proudit vojáci, kteří utrpěli zranění při vpádu na Ukrajinu.

„Zpočátku přicházeli hlavně smluvní vojáci. Měli rány po střepinách, amputované končetiny, poškozené vnitřnosti. Do sanatoria jezdili z armádních nemocnic a obvykle zůstali několik týdnů. Pokud se plně uzdravili, vraceli se na frontu,“ popsala Anna nezávislému portálu Verstka. Ten neuvádí, na jakém konkrétním místě v Rusku se sanatorium nachází.

„Práce byla od té chvíle stále hektičtější. Mnozí bojovníci se vrací traumatizovaní, v šoku, hodně pijí a chovají se špatně,“ uvedla zdravotnice s tím, že atmosféra v sanatoriu je „velmi napjatá“. Zařízení podle Anny krátce po vypuknutí ruské invaze přijímalo až sto lidí denně.

Každý voják musí po příjezdu do sanatoria vyplnit formulář s údaji o své zdravotní anamnéze. „Řada z nich má potíže s psaním kvůli zranění, jiní mají spoustu otázek a další přijedou tak opilí, že ani nechápou, co mají dělat,“ uvedla zdravotnice, podle které personál nechce být s některými muži o samotě.

„Není tu žádná bezpečností kamera ani nouzové tlačítko. Vojáci mají často nevhodné komentáře,“ míní Anna. Podle ní jsou v sanatoriu zřejmě i bývalí vězni. V jejich dokumentech údajně není nic, co by je odlišovalo od vojáků zaměstnaných ruskou armádou. „Jejich osobní historii většinou prozradí diagnoza tuberkulózy,“ popsala zdravotnice.

Vedení sanatoria se podle ní o stres zaměstnanců nezajímá. „Léčbou vojáků si přijdou na dobré peníze. Čím víc pacientů, tím větší rozpočet,“ uvedla s tím, že personál dostává volno za přesčasy, ale plat se jim navzdory většímu objemu práce nezvýšil. Výpověď zdravotnice nelze nezávisle ověřit.

Američtí a evropští představitelé odhadují, že od vpádu Ruska na Ukrajinu bylo v bojích zabito či zraněno nejméně 200 tisíc ruských vojáků.

Přijel na zotavenou a utopil se

Anna uvedla, že zařízení, ve kterém pracuje, není uzpůsobené pro příjem těžce raněných vojáků. „Není to hospic ani speciální rehabilitační zařízení, které by se staralo o lidi upoutané dlouhodobě na lůžko. Když přijedou bojovníci příliš ranění na to, aby se o sebe alespoň částečně postarali, často jim přijíždějí na pomoc jejich matky,“ uvedla.

Sanatorium pacientům podle Anny nabízí zábavu, navrátilci z boje však hudebním večerům příliš neholdují. Raději se baví alkoholem zakoupeným v nedalekém obchodě. Jeho konzumace je v sanatoriu přísně zakázána, ale muži ho tajně konzumují na pokojích. V opilosti se pak vojáci údajně vrhají do šarvátek, u kterých pak musí zasahovat vojenská policie.

„Jednou takové tajné pití skončilo tragédií. Skupina pacientů šla k rybníku v areálu sanatoria a jeden z nich se rozhodl, že si půjde zaplavat. Když se nevracel, jeho přátelé si mysleli, že se vrátil sám na pokoj. Ale ráno tam nebyl. Jeho tělo se poté našlo ve vodě,“ uvedla Anna.

Podle ní se v zařízení nachází také oddělení pro psychologickou rehabilitaci. „Duševní potíže vojáků jsou děsivé. Když začala invaze, věděla jsem, že to musí být hrozné. Ale když vidíte následky na vlastní oči, přesvědčí vás to, že válka je totální hloupost,“ popsala zdravotnice, podle které vojáci o svých zážitcích z ukrajinského bojiště často vypráví.

Když se dozvěděla, že do sanatoria zamíří muži z první linie, myslela si, že k nim bude cítit nenávist za to, čeho se účastnili. „Když ale vidím muže narozené po roce 2000, kteří budou do konce života žít s hendikepem, je mi jich líto. Na druhou stranu, mohli se rozhodnout, že válčit nepůjdou,“ uzavřela.