Putin odmítl jednat s Bidenem. Němci dělají chybu, konfliktu nelituji, řekl

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Možné setkání s Bidenem, například v listopadu na summitu zemí G20 v Indonésii, podle Putina nemá smysl. „Nepovažuji to za nutné, upřímně řečeno. Zatím pro taková jednání ani není platforma,“ sdělil ruský prezident. Upřesnil, že zatím není jasné, zda na summit pojede, ale že Rusko se ho patrně zúčastní.

Biden tvrdě odsoudil pondělní ruské raketové útoky na Ukrajinu nebo nedávný pokus Moskvy anektovat část ukrajinského území a ostře také kritizuje, že Putin mluví o možnosti použití jaderných zbraní.

Putin také prohlásil, že se v Rusku v dohledné době neplánuje další vlna mobilizace a další masivní údery na „ukrajinské objekty“ nejsou nutné.

Nové masivní vzdušné údery podobné těm, které podnikly ruské síly na Ukrajinu v pondělí, podle Putina nejsou „nutné“. „Teď před námi stojí jiné úkoly,“ prohlásil ruský prezident. Uvedl také, že z 29 objektů, které ruské ministerstvo obrany hodlalo těmito údery zničit, jich sedm nebylo zasaženo tak, jak se plánovalo. „Ale postupně je (ruští vojáci) dostávají, tyto objekty,“ doplnil Putin.

Pondělní rozsáhlé útoky, kdy Rusko zasypalo ukrajinská města řízenými střelami a vyslalo na ně útočné drony, vyvolaly na Západě šok a pobouření. Útoky zasáhly civilní objekty, podle Kyjeva zabily nejméně 19 lidí, zranily asi 100 dalších a přerušily dodávky elektřiny.

Částečná mobilizace, kterou koncem září vyhlásil, skončí podle Putina zhruba za dva týdny. „V dohledné době není potřeba částečnou mobilizaci rozšiřovat,“ okomentoval vyhlídky, že by se Rusko mohlo pokusit povolat do zbraně víc než původně deklarovaných 300 000 záložníků.

Na otázku, zda lituje konfliktu na Ukrajině, odpověděl, že ne. Rusko podle něj postupuje správně. Na tiskové konferenci v Astaně uvedl, že cílem Ruska není zničit Ukrajinu.

Humanitární koridory pro ukrajinské obilí by podle Putina měly být uzavřeny, pokud by se ukázalo, že byly využívány k tomu, co nazval „teroristickými činy“. Rusko je v posledních měsících stále kritičtější k dohodě zprostředkované Tureckem, kterou podepsalo v červenci o odblokování vývozu potravin z ukrajinských černomořských přístavů, které Rusko blokovalo.

Německo podle Putina dělá chybu, když upřednostňuje věrnost NATO před svými národními zájmy. Řekl, že Německo dosud nerozhodlo o jedné nepoškozené linii plynovodu Nord Stream 2, přes kterou by podle něj bylo možné, aby Rusko pumpovalo plyn do Německa. Takové rozhodnutí podle něj není věc Ruska.

Zároveň v pátek prohlásil, že jakýkoli přímý střet jednotek NATO s Ruskem by vedl ke „globální katastrofě“. „Doufám, že ti, kdo to říkají, jsou dost chytří na to, aby takové kroky nepodnikali,“ řekl Putin na tiskové konferenci.