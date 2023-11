Česko je hysterické a Evropa hrozbou Rusku, reagoval Kreml na Pavla

„Rusko nepředstavuje hrozbu Evropě. To Evropa představuje hrozbu Rusku,“ prohlásil Peskov v rozhovoru s ruským novinářem Pavlem Zarubinem. Podle něj jsou evropské státy, respektive EU, ovládány Spojenými státy. „Jsou to oni, kdo jsou zapojeni do NATO a kdo se vší vojenskou silou pohybuje směrem k našim hranicím,“ řekl Peskov. Moskva opakovaně vykresluje USA jako strůjce konfliktu na Ukrajině.

„To je to, co představuje hrozbu pro nás. A proto děláme to, co děláme nyní,“ řekl Peskov s jasnou narážkou na válku na Ukrajině. Od jejího vypuknutí ji Kreml obhajuje jako obranou reakci proti rozšiřování NATO, aniž by ale podala důkaz této expanze. Podle Západu a Ukrajiny je ruská invaze projevem imperialistické politiky Moskvy.

Podle Putinova mluvčího poslední dobou z Česka zaznívá spousta hysterických reakcí. „Taková hysterie nestaví vedení České republiky do dobrého světla. Nu, taková už je generace politiků u moci. To je spíš jejich problém, ne náš,“ poznamenal podle ruské agentury TASS.

Putin minulý týden uvedl, že Rusko nehodlá zavřít své okno do Evropy. Složité období momentálně podle něj prožívá ve vztahu s evropskými elitami, nikoliv však s evropskou společností.

Prezident Pavel na středečního jednání prezidentů Visegrádské skupiny V4 (Česko, Slovensko, Maďarsko, Polsko) uvedl, že nejen Česko, ale všechny země NATO vnímají Rusko jako největší hrozbu v Evropě, proto je potřeba na to náležitě reagovat. „Všechny armády se připravují na to, že může nastat konflikt velké intenzity,“ řekl prezident s tím, že výdaje na obranu stoupají, stejně jako se zvyšuje kvalita výcviku vojáků.

Podpora Ukrajiny je podle něj v zájmu všech zemí V4. „Ruská federace musí být postavena před soud za zločiny a vraždy, které spáchala, i za škody, které způsobila, takže musíme dál podporovat Ukrajinu a Ukrajince. Je to v našem národním zájmu,“ řekl český prezident. Že Rusko nesmí na Ukrajině vyhrát, zdůraznila i maďarská prezidentka Katalin Nováková.

Česká Bezpečnostní informační služba (BIS) v říjnu ve své výroční zprávě za loňský rok Rusko označila za největší bezpečnostní hrozbu Česku. Náčelník generálního štábu Karel Řehka v listopadu uvedl, že armáda cvičí na černý scénář s jadernými zbraněmi a velkou válku.