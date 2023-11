Rusko nechce zavřít okno do Evropy, má problém jen s jejími elitami, řekl Putin

„Nechceme s nikým přerušovat vztahy. Nic přibouchávat nebudeme, ani dveře, ani okna,“ řekl Putin na mezinárodním kulturním fóru v Petrohradě, který je historicky označován za geografické i kulturní okno Ruska do Evropy či na Západ. „Nemáme žádný konflikt s evropskou společností“, ale „s evropskými elitami prožíváme těžké časy“, dodal.

Evropská unie a řada západních zemí uvalila na Rusko a jeho politiky sankce kvůli ruské agresi proti Ukrajině. Na samotného Putina vydal v březnu Mezinárodní trestní soud (ICC) zatykač v souvislosti s obviněním z válečných zločinů.

Ruský prezident dále uvedl, že pomyslné okno do Evropy by bylo potřeba zavřít v případě špatného počasí. To ale nepanuje, což podle něj dokazují dobré výsledky ruské ekonomiky.

Moskva navzdory sankcím zveřejňuje pozitivní ekonomické údaje, které je však obtížné nezávisle ověřit. V pátek Putin řekl, že hospodářský růst Ruska za letošní rok přesáhne tři procenta. „A teď nebudu říkat, jak je to v evropských zemích, aby to nevypadalo jako arogance nebo vychloubání,“ řekl Putin.