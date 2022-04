Bratranci společně vyrostli v dobách Sovětského svazu na Ukrajině, nyní však jeden bojuje za rodnou zemi, zatímco druhý je blízkým spojencem ruského prezidenta Vladimira Putina. „Prodal jsi duši ďáblu. Udělej vše, co je v tvých silách, abys válku zastavil,“ vzkázal do Ruska ukrajinský důstojník. Zapojení do ruské válečné mašinerie však svému bratranci již neodpustí.