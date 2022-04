Velká ofenziva je nepravděpodobná, Rusové taktiku nezměnili, míní experti

„Máme za to, že taková operace je nepravděpodobná, vzhledem k pozorovaným vzorcům a k neodmyslitelným omezením v dostupné bojové síle jednotek, které tvrdě bojovaly a utrpěly velké ztráty, jakož i k pozorovaným těžkostem s velením,“ uvádí trojice autorů nejnovější analýzy ISW (Institute for the Study of War).

„Je možné, že Rusové některé z těchto výzev řeší nebo že se je snaží řešit, a brzy spustí ofenzivu v nové, lépe koordinované podobě, ovšem zůstává to nepravděpodobné,“ pokračuje hodnocení aktuálního vývoje.

Hodnocení přichází na konci týdne, který začal vystupňováním ruského bombardování ukrajinských cílů a prohlášeními o příchodu nové fáze války či rozhodující „bitvy o Donbas“.

Moskva předtím avizovala, že se po neúspěších na severu Ukrajiny bude více soustředit na východ země, kde už roky s ukrajinskou armádou bojují Ruskem podporovaní separatisté. Během týdne se ovšem množily signály o tom, že o jakémsi frontálním útoku Rusů alespoň prozatím nemůže být řeč.

„Pokračují ve vzorci operací, který následují během celé války,“ míní po dvou měsících ISW. „Nasazují malá seskupení jednotek do široce rozprostřených útoků podél vícero os a odmítají přijmout operační přestávky potřebné k vytvoření podmínek pro rozhodující operace,“ pokračuje trojice expertů.

Ruská armáda podle nich posílá do aktuálních bojových zón jednotky, které byly dříve u Kyjeva nebo Mariupolu, aniž by obnovovala jejich výbavu. „Nepozastavují útočné operace, aby počkali, než zkoncentrují jasnou převahu bojové síly, a nezdá se, že by hromadili síly na několika málo rozhodujících osách postupu,“ píší výzkumníci ISW.

Ukrajina tento týden odrazila četné ruské útoky vedené podél frontové linie v Donbasu na východě země. Ruské síly sice dosáhly určitých územních zisků, ale silný odpor na všech směrech jim způsobuje značné ztráty, uvedla vojenská rozvědka podle agentury Reuters.

Špatná morálka a omezený čas na přezbrojení

„Špatná morálka a omezený čas na obnovu sil, přezbrojení a přeskupení jednotek, nasazených do předchozích ofenziv, pravděpodobně snižuje efektivitu ruských sil v bojích,“ uvedlo v pravidelném hlášení britské ministerstvo obrany, odvolávající se na poznatky rozvědky.

Nepřítel nicméně pokračuje v raketových útocích a bombardování vojenské i civilní infrastruktury, uvedl ukrajinský generální štáb v ranním hlášení o situaci na bojišti v 60. den války.

V sobotu Rusko například raketami zaútočilo na ukrajinské přístavní město Oděsa, útok si vyžádal osm mrtvých a další zraněné. Ukrajinský prezident Zelenskyj vyzval Putina ke schůzce, na které by ukončili válku.

Pokračuje také částečné obklíčení Charkova, v Donbasu ruské síly ostřelují z děl, minometů a raketometů pozice ukrajinských jednotek podél celé linie, bojuje se u měst Zarične, Rubižne a Popasna. Pokračuje i bombardování ukrajinských jednotek, obklíčených v ocelárnách Azovstal v Mariupolu.

Rusko od začátku svého útoku z 24. února přišlo o 21 800 vojáků, 873 tanků a a 2 238 obrněných vozidel, jakož i 179 letadel a 154 vrtulníků, odhadlo ukrajinské velení. Tyto údaje nelze ověřit z nezávislých zdrojů.