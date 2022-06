Ruší signál všemu. Rusové stupňují elektronickou válku, na Donbase to jde snáz

„Ruší signál všemu, na co jejich systémy mohou dosáhnout,“ řekl agentuře AP nejmenovaný činitel z elitní ukrajinské dronové jednotky Aerorozvidka. „Nemůžeme říci, že by nad námi dominovali, ale dost nás brzdí.“

Drony se staly jedním z klíčových nástrojů v ukrajinském arzenálu. S velkým úspěchem jsou používány k ničení těžkopádných ruských tanků a vozidel. Aerorozvidka též využívá bezpilotní letouny k výzvědným operacím, hledání nepřátelských sil a zaznamenávání jejich pozic pro ukrajinské dělostřelectvo.

Uchýlením se k metodám elektronického boje se Rusové snaží tuto hrozbu minimalizovat. Narušování GPS signálů dronů je zvláště intenzivní na „linii kontaktu“, cituje agentura AP nejmenovaného ukrajinského zpravodajce, podle něhož je ruská hrozba v tomto ohledu „dosti vážná“.

Každý z ruských taktických praporů, které sestávají z přibližně tisíce jedinců, by měl mít vlastní jednotku elektronické války. Podle Pentagonu na Ukrajině operuje asi 110 takových skupin.

Rusové si s úspěchem vyzkoušeli své schopnosti elektronického boje při anexi Krymu a počátku ukrajinské krize v roce 2014. Dařilo se jim sundávat ukrajinské drony z oblohy, vyřazovat ukrajinskou vojenskou techniku z provozu či pronikat do ukrajinských mobilních sítí. Například jednoho ukrajinského velitele zmátli, aby zavolal své matce a tím prozradil svou polohu, a pak ho zabili prostřednictvím přesně naváděné munice.

V Sýrii si otestovali naučené znalosti i proti zkušenějšímu protivníkovi: Spojeným státům. Podle šéfa amerických speciálních operací, generála Raymonda Thomase, Rusové pravidelně „sráželi“ komunikační kanály amerických pilotů a oslepovali americké varovné a řídící systémy, řízené střely a špionážní systémy.

O to překvapivější se pak jeví skutečnost, že Rusové nevyužili elektronické války v plném rozsahu při invazi na Ukrajinu. Pentagon na začátku března uvedl, že Rusové se k ní zatím uchylují jen na místní úrovni. Analytici přitom očekávali, že ukrajinské systémy budou pod konstantním útokem, aby se zhroutila jejich komunikace a nemohly zkoordinovat žádnou efektivní obranu.

Překážky elektronického boje

Důvodů, proč se tak nestalo, je podle expertů několik. Bryan Clark z Hudsonova Institutu se domnívá, že Ukrajinci těží z „nerovnoměrné“ války – bojují v menších jednotkách, takže je pro Rusy obtížné je vysledovat. Protože se emise mobilních telefonů ukrajinských vojáků míchají s těmi vyzařovanými telefony civilistů, mají ruské jednotky potíže rozeznat, kdo představuje vojenské nebezpečí a na koho se tedy musí elektronický boj zaměřit.

Někteří analytici se domnívají, že ruští velitelé drželi jednotky elektronické války v záloze, protože se báli jejich ztráty. Ukrajincům se dosud podařilo získat dva pokročilé ruské systémy sloužící k rušení signálů satelitů či dronů.

Podle Laurie Buckhoutové, bývalé plukovnice americké armády specializující se na elektronickou válku, velkou roli hraje i obava Rusů, že ohrozí vlastní komunikační kanály. Zatímco v roce 2014 existovala jasná nepřátelská linie, letos široce rozprostřená ruská armáda při pokusu dobýt ukrajinská města rozmazala hranice mezi ruskými a ukrajinskými silami.

„Rusové to nakonec vypnuli, protože to rušilo jejich vlastní komunikaci,“ potvrzuje hodnocení Buckhoutové o systémech elektronické války generálporučík Ben Hodges, bývalý velitel americké armády pro Evropu. To, že Rusové nepoužívali nejnovější nejsofistikovanější metody vedení války, přispělo k jejich selhání při ničení ukrajinských radarů, protiletadlových jednotek a rušení komunikace ukrajinského letectva, kvůli čemuž nedokázali využít svou další, předpokládanou převahu ve vzduchu.

Na Donbasu jsou Ukrajinci snazším cílem

Poté, co se Rusům nepodařilo dosáhnout strategických cílů dobytí Kyjeva a severu země, zaměřili se na východ Ukrajiny. Nynější ustanovení pevnějších linií na Donbasu jim více hraje do karet. Ukrajinské jednotky jsou koncentrovanější, a tím se staly zřetelnějšími cíli.

Ukrajinci, jejichž znalosti elektronického boje od roku 2015 šly výrazně nahoru, ale stále mají k dispozici zkušenosti západních operativců i pokročilou techniku dodávanou ze Západu. Ukrajině též pomáhají soukromé, špičkové technologické firmy jako Microsoft nebo společnost specializující se na satelitní internet Starlink, kterou si obzvláště Ukrajinci pochvalují.