Pes ještě nezaštěkal. Kyberválka se nekoná, Putin myslel, že se bez ní obejde

Už v roce 2015 ruští vládní hackeři pronikli do ukrajinské elektrické sítě a o dva roky později Moskva využila malware NotPetya k proniknutí do ukrajinského účetního softwaru. Virus se rozšířil po celém světě, od spedičních firem po farmaceutické společnosti, a byl považován za zkušební úder před plnohodnotnou kybernetickou válkou vedenou proti Ukrajině, píše britský list The Times.

V současné válce se však kyberútoky zatím příliš nevyužívají. „Kybernetické útoky jsou psem, který v této válce ještě nezaštěkal,“ poznamenal jeden z činitelů britské vlády.

Jedním z důvodů by mohla být houževnatost ukrajinské kyberobrany. Firma Google například pomáhá zabezpečit 150 ukrajinských internetových portálů a skupina Anonymous přišla Ukrajině na pomoc tím, že získala soubor dat z německé pobočky ruského ropného gigantu Rosněfť.

Prozatím došlo jen k poměrně primitivním útokům typu DDoS, které krátce narušily provoz ukrajinských vládních stránek – nic sofistikovanějšího, než co bylo použito v roce 2007 vůči Estonsku.

Kyjev také hrdě oznamuje svoje případná vítězství. Ukrajinské noviny rychle zveřejnily uniklá jména 120 000 ruských vojáků bojujících na Ukrajině, u nichž nechyběla registrační čísla a označení jednotek. To posílilo morálku.

Možná pravděpodobnějším vysvětlením pro to, že kybernetické zbraně nadále zůstávají v pouzdrech, ale je, že Rusko v rámci svých širších špatných odhadů předpokládalo, že vláda v Kyjevě i samotné město rychle padne. Ruský prezident Vladimir Putin chtěl nechat komunikační sítě nedotčené, aby mohl šířit zprávy o svém vítězství.

Kybernetické operace mají ve skrytém vedení války svou roli a ještě mohou získat na významu s tím, jak se Putinova válka posouvá do následující fáze. „Nejsou ale tak užitečné jako bomby a rakety, pokud jde o to způsobit nepříteli nejvyšší možnou míru fyzických a psychologických škod,“ řekl Thomas Rid, profesor strategických studií na Univerzitě Johnse Hopkinse.

Bílé konvoje polských kamioňáků

Právě z tohoto důvodu zůstává pro NATO rozsáhlé vyzbrojování ukrajinských sil nejlepší nadějí k tomu poskytnout Kyjevu převahu nad početnějším útočníkem. Ohledně dodávek zbraní, beden plných protitankových a protiletadlových zbraní, již nepanuje příliš mnoho tajností.

Dodávky lze technicky vzato popřít, protože se po příletu do Polska nakládají do civilních kamionů registrovaných na Ukrajině, které v noci vozí dobře placení polští profesionální řidiči přes těch pár hraničních přechodů, které nejsou zneprůchodněné velkým množstvím uprchlíků.

Ve vojenském žargonu se těmto kamionům říká bílé konvoje a jsou zranitelné, jak ukázaly nedávné ruské raketové útoky na výcvikovou základnu na západě Ukrajiny u hranic s Polskem. Nemohou být ale zcela utajovány, protože jejich hlavním smyslem je vštípit ruským útočníkům bohabojnost, napsal list The Times.

Severoatlantická aliance se obává přímé konfrontace s Ruskem, a je proto výjimečně opatrná ohledně jakýchkoliv kroků, které by mohly být vykládány jako zapojení Západu do války. O tom, kde se nachází zásobovací uzly pro dodávky západních zbraní na Ukrajinu, se veřejně nemluví, ačkoliv je jejich umístění jasné komukoliv, kdo dokáže číst v mapě.

Použití dronů má svá pravidla

Nad sousedními zeměmi Ukrajiny létají bezpilotní letouny MQ-9 Reaper stejně jako průzkumná letadla, jako letouny Boeing RC-135 a Boeing Awacs (letecký varovný a kontrolní systém, pozn. red.), které odposlouchávají komunikaci. Všechny však mají přísně nakázáno vyhýbat se ukrajinskému vzdušnému prostoru.

Tyto letouny začaly poprvé v oblasti létat v únoru, během shromažďování ruských jednotek kolem ukrajinských hranic. Létají nad Polskem, Rumunskem a Černým mořem. Letadla Awacs, která se často nasazovala v oblastech bojů, jako na Balkáně v 90. letech minulého století, vzlétávají z americké základny v Německu.

Drony se původně pronajímaly od soukromých dodavatelů, ale nyní se zdají být již zahrnuté do plnohodnotné mise určené pro sběr zpravodajských informací.

V Polsku těsně za ukrajinsko-polskou hranicí přitom nedávno havaroval ruský průzkumný dron, který byl zřejmě na srovnatelné zpravodajské misi nad územím NATO.

„USA používají různé druhy dronů a letadel k získávání taktických informací na bojišti,“ řekl serveru The Intercept bývalý činitel Ústřední zpravodajské služby (CIA).

Spojené státy údajně surová data před odesláním na Ukrajinu nejprve zpracovávají a nikdy je nedodávají v reálném čase. Jde o preventivní opatření navržené tak, aby bylo možné čelit případným obviněním Ruska z toho, že USA pomáhají ukrajinské armádě se zaměřováním palby.