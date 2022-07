Rusko mlčí o svých generálech na Ukrajině, Putin se bojí jejich popularity

V dubnu západní média uváděla, že ruský prezident Putin do vedení bojových operací na Ukrajině jmenoval generála Alexandra Dvornikova, jenž si pro svoje angažmá v Sýrii vysloužil přezdívku „Řezník z Aleppa“. Ruská média o tomto nejvyšším postu mlčela.

I o ostatních generálech podle ruského nezávislého portálu Meduza prorežimní média referují jen ojediněle, maximálně v souvislosti s oceněními, která jim udělil Putin. Například uváděla, že velitel centrálního vojenského okruhu Alexander Lapin, který podle britské rozvědky nyní vede ruské síly na Ukrajině, obdržel vyznamenání Hrdina Ruské federace za svou roli při dobývání Luhanské oblasti.

O něco častěji zmiňují ocenění, která sami generálové dávají svým vojákům na Ukrajině. V kontrastu s vynecháním nejvyšších velitelů ruská média naopak hojně píšou o „hrdinských“ skutcích běžných vojáků či důstojníků nižších a středních hodností.

Podle zdrojů z prezidentské kanceláře citovaných portálem Meduza ignorování generálů na Ukrajině v ruských médiích není vůbec náhodné. Šéf Kremlu se údajně obává, aby kterýkoliv velitel nezískal „nadměrnou popularitu“.

„Značný počet Rusů Putinovu zvláštní operaci podporuje. Pokud by tedy existoval generál, o němž lidé neustále slyší, někdo, kdo by se často objevoval ve zprávách, nevyhnutelně by se stal populárním. Získal by uznání za vítězství. Kdo ví, v co by se tato popularita mezi příznivci války mohla změnit,“ řekl Meduze zdroj z prezidentské kanceláře.

Populární generál by například mohl jít proti zájmům Kremlu a veřejně říkat něco jiného, než co si Putin přeje, například vyzvat k míru či zpochybňovat současný stav vedení vojenských akcí na Ukrajině. Putin „si velmi dobře pamatuje devadesátá léta“ a nechce, aby zde byl „jiný generál Lebeď“, uvádí zdroje.

Alexandr Lebeď, bývalý velitel 14. armády, hrál totiž důležitou roli v ukončení války v Podněstří, přičemž proslul svou kritikou proruských separatistů. Byl též hlasitým odpůrcem čečenské války.

Za své odvážné názory se stal nejpopulárnějším vojenským činitelem v Rusku, čehož využil při nastartování plodné politické kariéry. Zemřel v roce 2002 po havárii vrtulníku, podle některých spekulací měl v nehodě prsty právě současný prezident Ruska.

Strach nejvyšších ruských představitelů ze slávy generálů není v Rusku ojedinělý. Sovětský diktátor Josif Stalin se po porážce nacistů natolik obával popularity vrchního velitele Rudé armády generála Georgije Žukova, že Hrdinu Sovětského svazu v ponižujícím gestu sesadil a učinil z něj pouhého velitele oděského vojenského okruhu.

Putina v souvislosti s válkou na Ukrajině opakovaně přirovnávají k Stalinovi či německému nacistickému diktátorovi Adolfu Hitlerovi, kteří oba projevovali nedůvěru vůči armádě a často a rádi zasahoval do její práce. Podle nejmenovaných západních armádních zdrojů Putin činí během války na Ukrajině operační a taktická rozhodnutí na úrovni plukovníka či přinejmenším brigádního generála.