„Pohlížíme na činnost ruské armády optikou vojensko-politického realismu. Pokud ho překročíte, pak vás dříve či později historická realita zasáhne tak, že toho budete litovat,“ prohlásil na Prvním kanálu ruské státní televize Michail Chodarjonok, ruský vojenský analytik a plukovník protivzdušné obrany ve výslužbě.

Chodarjonokův výstup se ihned začal šířit sociálními sítěmi jako neobvyklý příklad kritiky státního režimu v ruské televizi.

„Jsme v absolutní geopolitické izolaci. I když si to nechceme přiznat, prakticky celý svět stojí proti nám,“ zakončil svůj čtyřminutový výstup Chodarjonok.

Ani jeho začátek ovšem pro diváky ruské státní televize nebyl o nic méně šokující. Hned v první půlminutě vojenský analytik vyzval Rusy, aby nevěřili informacím ze státních médií.

„Na celou záležitost je třeba nahlížet z celkové strategické pozice. (...) Ze všeho nejdříve musím říct, že bychom neměli přijímat informační sedativa,“ uvedl Chodarjonok s odkazem na zprávy v ruských médiích, co hovoří o upadající morálce ukrajinské armády. „Když to řeknu mírně, není to pravda.“

Stejné zhodnocení zopakoval i poté, co mu moderátorka pořadu Skabejevová oponovala, že jednotlivé případy odráží stav celé ukrajinské armády.

„Celková situace se má tak, že Ozbrojené síly Ukrajiny mohou zmobilizovat milion můžu. Otázkou je, jak a čím bude armáda vybavena. Vzhledem k tomu, že zbraně mají dodávat Spojené státy i Evropská unie, je třeba s vyzbrojeným milionem ukrajinských vojáků v nejbližší době počítat,“ řekl moderátorce.

Chodarjonok dále zdůraznil, že nezáleží na tom, odkud a jakým způsobem jsou obránci vlasti rekrutováni, ale na jejich výcviku a odhodlání bojovat.

„Mimochodem u nás v Rusku máme všichni vryto do hlav, že pokud je voják smluvně vázán, tak je automaticky profesionál. Zdaleka to tak není,“ uvedl zvýšeným hlasem.

V poslední minutě svého projevu se vojenský analytik vyjádřil k situaci ohledně Severoatlantické aliance. „Co k tomu říct? Nevyhrocujme situaci vyhrožováním raketami Finsku,“ shrnul a doplnil, že takové pokusy jsou z taktického hlediska „směšné“.