Magnetický pól chvátá k Rusku a vědci tápou. Možná hrozí přepólování

Vědci museli s předstihem aktualizovat model, od kterého se globální navigace odvíjí. Normálně upravují data, která se využívají pro leteckou navigaci či kompasy v chytrých telefonech, každých pět let. Teď si museli pospíšit.

„Vzhledem k neočekávaným změnám v arktické oblasti byla aktualizace modelu publikována o rok dříve,“ uvedlo americké Národní středisko pro informace o životním prostředí (NCEI). Současně dodalo, že pro většinu běžných uživatelů je změna těžko zaznamenatelná.

Magnetické póly jsou částí pole, které vzniklo z rozžhaveného železa a niklu kolem vnějšího zemského jádra. Pole se vytváří elektrickým proudem, který je důsledkem tření polotekutého jádra se zemským pláštěm.

Pole se neustále přesouvá. Na rozdíl od geografických pólů, které se nehnou z místa.

Přesun magnetického pole přitom není nic nového. Vědci jej znají celá staletí. Už v roce 1831 objevil severní magnetický pól badatel James Clark Ross.

Severní magnetický pól Země se přesouvá od Kanady směrem k Rusku a jeho pohyb je čím dál rychlejší.

„Ze zápisků starých mořeplavců dávno víme, že severní magnetický pól putoval napříč severní Kanadou,“ říká Ciaran Beggan, geofyzik z Britského geologického institutu v Edinburghu.

Vědce ale zarazila rychlost změn, jež nyní probíhají. Ještě v 90. letech minulého století se přesouval magnetický pól rychlostí zhruba 15 kilometrů za rok. Teď je to nejméně 50 kilometrů za rok. Co se stalo?

Pro vědce zatím zůstávají příčiny tohoto jevu zahaleny tajemstvím. Tím spíše, že jižní magnetický pól podobný vývoj nekopíruje, posouvá se jen zvolna. „Akcelerace pohybu severního pólu nastala zhruba před 30 lety, nyní se velmi rychle blíží Sibiři,“ líčí Beggan. Jaké jsou ale důvody zrychlení, si nikdo z vědců netroufá odhadovat.



Nečekaný posun severního magnetického pólu ale vede výzkumníky k domněnce, že není vyloučen ani zásadní dramatický posun. Oba póly si v budoucnu mohou vyměnit svá místa. Výzkumníci jsou přesvědčeni, že se to v minulosti už stalo.

„Nejde o to, zda taková změna přijde, ale kdy se tak stane,“ soudí geofyzik Daniel Lathrop. Nebude to ale podle něj brzy, rozhodně ne dříve než za tisíc let.