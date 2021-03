Kdo obsadí Měsíc? Rusko a Čína plánují společnou vesmírnou stanici

Lunární stanice by měla být komplexním výzkumným zařízením, které by mohlo vzniknout na povrchu Měsíce anebo na oběžné dráze, uvádí ruská vesmírná korporace Roskomos. Stanice by se měla využívat pro výzkum napříč odvětvími včetně průzkumu přirozeného satelitu Země nebo výzkumu a „testování technologií s možností dlouhodobého bezpilotního provozu s vyhlídkou na přítomnost člověka na Měsíci“.