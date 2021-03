Rusko konec éry fosilních paliv rozhodně neplánuje. Ve hře je nově i vodík

„Solární energie není pro arktickou oblast dobrou volbou a na větrnou energii se taky nemůžeme zcela spolehnout. Podívejte se, jak to dopadlo během letošní zimy v americkém Texasu, kde došlo ke kolapsu elektrické sítě. Musíme být realističtí, a proto bychom se měli v nejbližších letech dál orientovat hlavně na zemní plyn, který je třeba oproti uhlí daleko čistější zdroj energie,“ uvedl pro portál Bloomberg ruský ministr pro rozvoj Dálného východu Aleksej Čekunkov.

Podobný pohled na věc má i dlouholetý ruský prezident Vladimír Putin, který před nedávnem vyzval ke zvýšení vývozu zemního plynu do některých asijských států. Zároveň stejně jako ministr Čekunov poukázal na nedávnou zkušenost z Texasu, kde mnoho větrných turbín zamrzlo a muselo se přistoupit k jiným tradičnějším vytápění, které byly pro životní prostředí mnohdy nepříznivější.

Rusko se dlouhodobě považuje za energetickou supervelmoc. V minulých letech vybudovala tato země nové plynovody do Číny, Turecka i Německa. Řada zdejších regionů je na ropě či uhlí dlouhodobě závislá. Pokud by celosvětová poptávka po těchto palivech klesla, hrozila by likvidace mnoha ruským firmám. Zaniknout by mohlo dokonce i několik milionů pracovních míst.

„Pokud bude Rusko do budoucna trvat na této politice, riskuje obrovsky promarněné příležitosti. Rusko má nyní šanci profitovat ze přechodu na zelenou energii a pomoci v tomto i evropským státům,“ uvedl ruský akademik Igor Makarov.



Už v průběhu loňského roku ale dalo Rusko najevo, že odklon k úplnému bezemisnímu fungování tamějšího hospodářství není v současné době aktuální téma. Pro příštích několik desetiletí nemá tato světová velmoc v úmyslu omezovat výrobu fosilních paliv. Podle deníku The Guardian by dokonce mohla tato výroba ještě vzrůst.

„Nemůžeme nyní vyměnit fosilní paliva za zdroje čisté energie. V Rusku bude zemní plyn vždy levnější než obnovitelné zdroje,“ řekl pro Bloomberg Konstatin Simonov, ředitel ruského Národního fondu pro energetickou bezpečnost.

Důvodem je mimo jiné to, že do roku 2050 by podle odhadů americké vládní agentury EIA měla nadále růst globální spotřeba zemního plynu, a to až o 40 procent oproti nynějšku. Rusko je dlouhodobě druhým největším producentem zemního plynu na světě, a také proto není tato debata nyní na stole. Na plynu z Ruska je i závislá velká část Evropy včetně České republiky.

Podle ruského ministra pro energetiku Alexandra Novaka plánuje Rusko v nadcházejících letech také zvýšit vývoz zkapalněného plynu až na čtyřnásobek současné hodnoty. Kromě toho by se však mělo Rusko zaměřit i na jiné energetické komodity, jako je kupříkladu vodík, kde má tato země v úmyslu se stát i světovým lídrem.