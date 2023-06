Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet 3 měsíce zdarma

Ruská armáda ostřelovala před několika dny New York, zabila přitom jednoho muže, zničila tři domy a zasáhla policejní auto. Ruské jednotky stojí u bran New Yorku už dlouho, ale nikde se o tom nijak neinformuje. Asi jen proto, že tento New York by se měl psát spíše Ňju Jork, neboť je to městečko na Ukrajině. Před válkou v něm žilo téměř deset tisíc lidí, velká část utekla.