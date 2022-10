Čech z Londýna: Nástup Sunaka potvrdil multikulturní i generační přerod Británie

Český advokát v pořadu Rozstřel na iDNES.cz řekl, že je spokojený, že se komplikovaná situace v čele britské vlády vyřešila tak rychle. „Jsem rád, že byl nový lídr vybrán bez zbytečných průtahů. Protože je před námi skutečně spousta práce, je potřeba uklidnit finanční trhy.“

Multikulturní a multietnická změna

Rishi Sunak je prvním premiérem s indickými kořeny, který stane v čele Británie. Podle Nedvídka však jeho původ nehrál téměř žádnou roli. „Británie se od druhé světové války stala velmi multikulturní a multietnickou zemí. Máme starostu Londýna muslimského původu, teď máme premiéra indického původu.“

Navíc byla podle něj už poslední vláda etnicky nejrozmanitějším kabinetem v historii. „A nejen v historii Británie, ale v historii jakékoliv velké západní země. A myslím si, že to je skvělé. Británie se v tomhle směru posunula dopředu.“

A nejde podle něj pouze o multikulturní přerod. „Bylo už snahou premiéra Camerona stranu omladit a diverzifikovat, ať už etnicky, generačně i sociálně, aby přicházeli noví lidé z různých částí společnosti i profesí.“

Konec vlády šedivých šedesátníků

„Ještě před čtvrt stoletím, v éře Johna Majora, byla Konzervativní strana jiná. V jeho vládě jsme viděli jednoho bílého šedesátníka nebo sedmdesátníka vedle druhého. Dnes ta strana vypadá skutečně úplně jinak. Lépe to reflektuje britskou společnost. Existuje celá řada problémů, které trápí naši mladší generaci a já jsem rád, že v nové politické éře bude mít mladší generace své zastánce,“ míní Nedvídek.

Jmenování Sunaka má podle advokáta i další společenské souvislosti. Je to poprvé, co britským premiérem není křesťan, ale hinduista. „A to má celou řadu zajímavých ústavních detailů. V Anglii je anglikánská církev církví státní a vláda má určitý vliv na to, co se v ní děje.“

„Takže paradoxně budeme v situaci, kdy hinduista, byť ne příliš praktikující, bude mít vliv na to, kdo bude v anglikánské církvi jmenován biskupem nebo arcibiskupem. A to je další výzva pro modernizaci státu,“ myslí si Nedvídek.

Český advokát se se Sunakem v minulosti osobně setkal a působil na něj sympatickým dojmem. „Je velmi suverénní, má sebevědomí. Vydělal peníze v soukromém sektoru a to ho do určité míry odlišuje od jeho kolegů. V parlamentu je celá řada lidí, kteří jsou pouze odchováni politickým systémem. Ale on má určitý šmrnc, zápal ze soukromého sektoru. Má politický talent a může se stát dobrým premiérem.“

Co zlomilo Trussové vaz?

V Rozstřelu pak český advokát žijící v Londýně hovořil o tom, co zlomilo vaz končící premiérce Liz Trussové. „Podcenila to, jak radikální byly její sliby. Konzervativci ani veřejnost na její nový politický program nebyli připraveni.“

„Pravdou je, že při posledních volbách v roce 2019, které vyhrál drtivě Boris Johnson, byl politický program středový, v zahraniční politice sice prosazoval konzervativní a pravicová témata, ale v sociální politice byl velmi středový, pro některé konzervativce možná až příliš levicový. Boris Johnson slíbil relativně štědrý sociální stát, sliboval zvýšení výdajů na sociální péči, na zdravotnictví i na školství,“ říká Nedvídek.

„No a naopak premiérka Trussová chtěla zavést radikálně pravicovou konzervativní politiku, chtěla radikálním způsobem snížit daně, osekat státní výdaje, a pro tohle lidé v posledních volbách nehlasovali. Reakce finančních trhů byla šokující, libra se propadla o desítky procent, a to v řádu 24 hodin. Bylo to skutečně něco, co nikdo nečekal. To, že musela odejít, bylo už v určitou chvíli neoddiskutovatelné,“ vysvětluje český advokát, který sám působí v Londýně na finančních trzích.

Proč nakonec do boje o premiérský post nezasáhl Boris Johnson? Hrozí v Británii předčasné volby? Jaké ekonomické problémy teď Brity trápí nejvíce? A bude Británie revidovat brexit? I o tom hovořil Jan Václav Nedvídek v Rozstřelu.