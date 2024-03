Rusko vnímá slabost jako pozvánku k akci, říká nový velvyslanec při NATO

Poslechněte si celý rozhovor s velvyslancem Koneckým v Kontextu:

David Konecký zažil ještě doby, kdy se Vladimir Putin po 11. září jevil jako přítel Ameriky a Rusové měli v bruselské centrále Aliance své kanceláře. A z jeho vyprávění je zřejmé, že západní členské státy se tehdy na jejich chování koukaly úplně jinak než diplomaté ze střední Evropy.

„Já jsem ještě zažil kooperativní náladu, kdy se Rusové snažili prosazovat zájmy, které se nám nelíbily, ale nebylo to způsobem, že by je prosazovali formou lží. Byla to složitá jednání hlavně kvůli tomu, že někteří spojenci považovali dialog s Rusy za natolik významný, že chtěli dosahovat i výsledků, které se nám nelíbily,“ vzpomíná Konecký.

Od únorové invaze na Ukrajinu je veškerá spolupráce v troskách, základní kontaktní linie jsou však pro případ nebezpečných incidentů stále otevřené. A těch není málo. O víkendu například ruská střela s plochou dráhou letu narušila polský vzdušný prostor, před rokem se zase nedaleko Krymu ruská stíhačka střetla s americkým dronem.

„Komunikační kanály jsou otevřené. Aliance ví, komu v případě potřeby zavolat. Ale jsou to opravdu věci, který se mají využívat jenom v extrémních případech pro předcházení incidentům,“ vysvětluje Konecký a na přímý dotaz potvrzuje, že od začátku války už byly tyto kontaktní linie několikrát použity.

„Existovaly nějaké vzkazy, které byly po těch liniích předávány. Ale byla to opravdu situace, které se říká in extremis. Byly to věci, které se nedají nazvat normální klasickou komunikací. Nebylo to žádné vyjednávání, bylo to předávání zpráv,“ dodává zkušený diplomat, který dosud sloužil na ministerstvu zahraničí jako vrchní ředitel bezpečnostní a multilaterální sekce.

Západní tisk je v posledních měsících plný divokých spekulací, kdy a kde se Rusko pokusí zaútočit na území NATO. Podle Koneckého ovšem Moskva sama dobře ví, že Alianci nemá šanci vojensky porazit. A tak se aspoň snaží informační válkou nahlodat vůli západní veřejnosti k boji a další podpoře Ukrajiny. Daří se jí to?

„Myslím, že ne. Veřejnost chápe, co se na Ukrajině děje. Že pokud má Aliance fungovat, tak obyvatelé musí stát za tou možností, že pokud bude ozbrojený útok vůči Alianci, tak se musíme postavit se zbraní v ruce a bránit se. To je věc, kterou je potřeba důvěryhodně říkat, protože to je nejlepší způsob, jak útok odvrátit. Jednoznačně se ukazuje, že Rusko vnímá slabost jako pozvánku k akci. Ale když dáváte najevo, že v případě nutnosti se vzepřete, tak to je jazyk, kterému Rusko historicky rozumí,“ dodává Konecký.

Jak muniční iniciativa posílila image Česka v rámci Aliance? Dočká se Ukrajina na summitu ve Washingtonu konkrétního časového plánu vstupu? A jak se v roce 2008 zrodil nešťastný kompromis, kterým NATO Ukrajině a Gruzii slíbilo budoucí členství?