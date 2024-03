Slova o vysílání vojáků na Ukrajinu byla signálem pro Rusko, řekl Macron

Teze o možném vyslání francouzských vojáků na Ukrajinu byla signálem pro Rusko, které se jinak před ničím nezastaví. Ve čtvrtek to řekl francouzský prezident Emmanuel Macron. Kreml podle něj nic nerespektuje. „Byla by chyba mu prozradit, kam už nejsme ochotni zajít,“ dodal. Prezident však vyloučil, že by Francie přistoupila k ofenzivě. Ale trval na tom, že je nutné být připraven.