Členové NATO by i bez USA mohli stačit na Putina, soudí britský ministr obrany

Velká Británie a její evropští spojenci by se neměli spoléhat na to, že USA dopomohou Ukrajině vyhrát válku. V úterý to podle listu The Times prohlásil britský ministr obrany Grant Shapps v souvislosti s rostoucím znepokojením, že případné vítězství Donalda Trumpa v listopadových prezidentských volbách by prospělo Moskvě.