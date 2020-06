Světová zdravotnická organizace otočila. Nyní nabádá k nošení roušek

18:31 , aktualizováno 18:31

Světová zdravotnická organizace (WHO) v pátek doporučila veřejnosti nosit látkové roušky v místech, jako jsou prostředky hromadné dopravy či obchody, kde je obtížné dodržovat odstup od ostatních lidí. V pátek to oznámil generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. WHO se dříve k nošení roušek přitom stavěla zdráhavě.