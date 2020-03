Nošení roušek není tak bolestivé opatření, kritizoval Prymula názor WHO

14:48 , aktualizováno 14:48

Světová zdravotnická organizace (WHO) na začátku tohoto týdne uvedla, že nošení roušek není ideální ochrana před nákazou koronavirem a mohou dokonce představovat zdravotnická rizika. To se však nedomnívá Roman Prymula, protože lidé rouškou chrání své okolí. Nepovažuje to ani za nijak drastické opatření.