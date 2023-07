Po Rhodosu vyhlásil evakuaci další řecký ostrov. Požáry zasáhly i Korfu

Korfu se stalo dalším řeckým ostrovem, který vyhlásil evakuaci, napsala v pondělí ráno stanice BBC. Evakuace se podle něj týká obyvatel a turistů z oblastí Santa, Megoula, Porta, Palia, Perithia a Sinies. Vyhlášena byla v neděli večer.

Fotografie a videa na sociálních sítích ukazují, jak Korfu zachvátily plameny. Požár vypukl v severní části ostrova, doplňuje BBC.

🚨🇬🇷 The fire in Corfu seems to have been brought under control by planes and helicopters. I hope there isn't a fire anywhere else.#Ροδος #φωτιά #Rhodes #Φωτιες #Greece #Ροδοςπυρκαγια #Πυρκαγια #κερκυρα pic.twitter.com/sTapMQWR47