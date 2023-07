Naštěstí tu tolik nefouká, říká Češka žijící na Korfu. Řecko to zvládá, uklidňuje

Jaká je momentálně na Korfu situace?

Tady naštěstí není žádný silný vítr, takže to neprobíhalo jako například na Rhodosu, kde se požár šíří rychle. Na Korfu se šířil požár nejdřív v neobydlených oblastech, postupně i v přímořských oblastech, odkud lidé byli evakuováni. Včera večer probíhala evakuace v oblasti Nissaki, kde šlo přibližně o šest set lidí. Hasiči hasili celou noc a zdá se, že v tuto chvíli už mají oheň pod kontrolou.

Kde přesně hořelo?

Jen pro upřesnění, Korfu je velký dlouhý ostrov a požár vypukl v horách na severu a severovýchodě. Naštěstí hořelo v neobydlených místech v horách, kde hořely nízké keře a porosty a požár se nedostal k obydleným oblastem. Pokud mám správné informace, tak nepoškodil žádné domy ani hotely.

Mluvila jste nicméně o evakuaci, při které se muselo přesunout přibližně šest set lidí.

Šest set lidí z oblasti okolo Nissaki, což je na severovýchodě ostrova, odvezly večer autobusy, žádné velké nebezpečí tam ale nebylo. Šlo o preventivní opatření, kdyby se požár rozšířil.

Jak evakuace probíhala?

Evakuace tady Řekové zorganizovali rychle. Celé Řecko je teď ve střehu, protože požáry tady hrozí celý rok, obzvlášť v těchto vysokých teplotách, kdy je čtyřicet stupňů i víc. Řekové jsou na tyto situace docela dost připravení, tady je to běžná záležitost. Samozřejmě to, co se děje na Rhodosu, běžné není, to je příšerná katastrofa. Ale tady na ostatních místech v Řecku sem tam někde požáry v létě vypuknou a Řekové to mají dobře zorganizované.

Z některých hotelů vozili lidi do hlavního města do prostor divadla nebo místní radnice. Jiní klienti byli odvezeni do vedlejší vesničky, kde přečkali pár hodin na pláži. Někteří klienti mi psali, že jim v hotelu řekli, že si mají vzít všechny věci a že je budou evakuovat a přitom je odvedli jenom o pár desítek metrů dál a tam seděli na pláži asi dvě hodiny. Pak jim řekli, že se můžou vrátit, protože to byl jen planý poplach. Byla to jen taková prozíravost, kdyby náhodou. Takže jak říkám, my tady máme velké štěstí, že nefouká silný vítr.

Od koho lidé na Korfu dostávají pokyny k evakuacím?

Abych pravdu řekla, tak nevím, protože informace o evakuacích získávají nějakým způsobem ty hotely. Jak, to si nejsem jistá, protože tady zpravodajství značně pokulhává. Já získávám všechny svoje zprávy fakticky od různých klientů, Čechů a mých sledovatelů na Facebooku, kteří mi posílají fotky a informace o tom, co se děje. Já mám takto čerstvé a poměrně ověřené informace.

Co jsem koukala na řecké zpravodajství, tak včera večer, když byl požár nejsilnější, dvě korfské televizní stanice vysílaly jedna koncert a ta druhá seriál. I v novinách je k tomu strašně málo informací.

Já bych řekla, že informace mám rychleji právě od těch lidí z místa. Teď mi volá šíleně moc lidí a hrozně se bojí, jestli mají jet na Korfu. Tak prosím vás – je to pod kontrolou, požár byl jen v jedné části ostrova.

Jaké další dotazy vám často chodí?

Myslím, že vznikla silná panika kvůli Rhodosu, kde ta situace byla velmi vážná a dramatická. Lidé mají strach, protože všichni mají zaplacenou dovolenou a někam jedou, takže se hlavně se ptají, jak to vypadá. Často lidé ani nevědí, kam jednou, slyší jenom Korfu a netuší, že budou třeba o osmdesát nebo šedesát kilometrů dál, kde lidé vůbec nevědí, že se jinde nějaký požár odehrál. Občas mi chodí i nesmyslné dotazy, kdy mi lidé píšou, že letí v září na Korfu, jestli je to bezpečné a tak dále. Nikdo neví, co bude zítra. Dneska požár uhasili, za měsíc může být třeba zemětřesení nebo další požár.

Včera mi psali hlavně lidi z hotelů, protože hořelo u nejvyšší hory a opticky to vypadá, že to máte za humny. Lidé se mě tedy ptali co a jak, ale všichni zachovávali chladnou hlavu.

Dostali jste nějaké další pokyny ohledně požáru i od českých úřadů?

Abych pravdu řekla, vůbec o tom nevím. Já jsem lidi informovala, aby se zaregistrovali do aplikace DROZD, což je pomoc Čechům v cizině od ministerstva zahraničí. Já jsem osobně nic nezaznamenala, to ale neznamená, že tu nějaké pokyny nebyly.