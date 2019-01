Řecko dalo občanství migrantům, kteří při požárech zachránili desítky lidí

„Nyní jste také evropští občané, a tak můžete naučit všechny naše partnery, kteří si neuvědomují, co jsou evropské hodnoty, dělat to, co by měli,“ uvedl prezident. Při loňském požáru zahynulo nejméně 90 lidí. Nejvíce postižené bylo přímořské letovisko Mati.

Kolik přesně lidí všichni tři muži uchránili před plameny, není jasné. Podle ministra vnitra ale spolu s řeckými kolegy rybáři zachránili „desítky našich spoluobčanů“.

Prezident Pavlopulos uvedl, že chování rybářů „vysílá vzkaz do Evropy“ před klíčovými volbami do Evropského parlamentu, které se uskuteční v květnu. Jde podle něj o vzkaz „populistickým a xenofobním uskupením, které se staví proti evropskému humanismu a solidaritě, které prokázali tito tři rybáři“.

Jak řekl řeckým médiím jeden z egyptských rybářů, v podobných situacích „neexistuje žádné náboženství, nic není černobílé - když vidíte něco podobného, musíte tam jen jít a klidně i položit život při záchraně lidí“. „Rád bych vzkázal všem cizincům, že by měli respektovat místa, kde žijí,“ dodal. Jak ho doplnil jeho egyptský krajan, podobně jako při řeckém požáru by se zachoval kdykoli znovu.

Francie udělila loni v září občanství malijskému migrantovi Mamadou Gassamovi přezdívanému Spiderman. Ten koncem května zachránil ve čtvrtém patře jednoho z pařížských domů čtyřletého chlapce, který přelezl balkon a visel ve vzduchu.

Příliv migrantů z Blízkého východu a z Asie do Řecka byl v posledních letech nejvyšší v roce 2015, kdy podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) dorazilo do Řecka asi milion běženců. Většina z nich ale tehdy ještě pokračovala dál do Evropy. Na jaře 2016 ale evropské země hranice uzavřely a migranti se v Řecku začali hromadit.

Spáleniště po červencovém požár zachytil dron (26. července 2018):