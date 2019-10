Do Řecka přicházejí migranti, ne uprchlíci, prohlásil premiér Mitsotakis

Urychlení azylových řízení s migranty si slibuje řecká vláda od nového zákona. Snazší by mělo být vyhoštění lidí, kteří nespolupracují s úřady. V řeckém parlamentu to řekl premiér Kyriakos Mitsotakis. Zároveň upozornil, že většina migrantů přicházejících do Řecka nejsou „uprchlíci“, ale ekonomičtí migranti, uvedl deník Kathimerini.