Nejsem monstrum, malé děti bez doprovodu v Řecku nejsou, říká Hamáček

„Podle všech informací, které máme, žádné takovéto děti se na řecké straně nenacházejí. Respektive pokud tam jsou, tak jsou součástí nějakého systému péče na řecké straně,“ napsal na Facebooku ministr vnitra a předseda ČSSD.

Mezi nezletilými, kteří jsou v uprchlických táborech v Řecku, podle Hamáčka výrazně převažují chlapci nad 14 let z Afghánistánu či Pákistánu. Rozhodně podle něj nejde o malé děti z válkou sužované Sýrie.

„Podle našich statistik je opravdu v Řecku přes 4 000 nezletilých, to znamená mladších 18 let bez doprovodu, nicméně dvě třetiny z nich jsou Afghánci a Pákistánci, 93 procent z nich je starších 14 let a 94 procent z nich jsou chlapci. Ten typický nezletilý bez doprovodu je Afghánec nebo Pákistánec starší 14 let, což rozhodně nesplňuje definici malého syrského opuštěného sirotka. Příchod takovýchto mladistvých by byl pro naši zemi bezpečnostním rizikem, což nepřipustím,“ uvedl Hamáček.



Ministr podle tiskové zprávy resortu vnitra zaslal dopis řeckému ministrovi ochrany občanů, ve kterém zopakoval svoji žádost z loňského listopadu o poskytnutí seznamu konkrétních 40 dětí bez doprovodu pro možné přijetí do České republiky. „Pokud nám ale Řecko poskytne konkrétní seznam sirotků, jsme připraveni seznam posoudit a podrobit bezpečnostní prověrce,“ varoval Hamáček.

Lidé z ambasády v Řecku naštíví uprchlické tábory

Ministr zahraničí a Hamáčkův stranický kolega z ČSSD Tomáš Petříček přislíbil, že zástupci české ambasády v Aténách navštíví řecké uprchlické tábory. Ve Sněmovně to řekl předseda KDU-ČSL Marek Výborný, který s Petříčkem záležitost řešil.



Pokud by děti z tamních táborů v Řecku úspěšně absolvovaly bezpečnostní prověrku, Česko by podle lidovců mělo vyjádřit solidaritu. Strana podle Výborného ví o českých rodinách, které se nabízejí a čekají na možnost se o nezletilé nedoprovázené uprchlíky postarat.



Diskusi o nezletilých uprchlících vyvolala v Česku minulý týden informace o řecké výzvě ze začátku září, podle které by měly evropské země přijmout děti bez doprovodu z řeckých uprchlických táborů. Řekové požádali Česko o přijetí 40 nezletilých z celkem zhruba 2 500.

Hamáček na to už dříve reagoval prohlášením, že dopis není ničím novým, pouze snahou Řecka vyvolat debatu o přemístění migrantů.



Výborný ve středu řekl, že kvůli dopisu Hamáčka opakovaně vyzýval k jednání. „Nejde nám o to, abychom nějak ohrozili bezpečnost ČR. Jde o děti, které jsou nedoprovázené, nezletilé. Je jen na Česku, které z nich bude ochotné přijmout,“ dodal předseda lidovců.



Předsednictvo KDU-ČSL se v úterý usneslo, že podporuje dlouhodobou iniciativu svojí europoslankyně Michaely Šojdrové, která loni navrhla přijmout z řeckých táborů 50 syrských sirotků.



Čekání na ministerstvo vnitra

„Litujeme, že premiér nedostál svému závazku a nepostavil sirotčinec přímo v Sýrii,“ uvedla na tiskové konferenci lidovců první místopředsedkyně strany KDU-ČSL Šárka Jelínková.

Šojdrové se jí Hamáčka nedaří kontaktovat. O schůzku s ministrem proto požádala oficiálně a čeká na odpověď. Jelínková ve středu uvedla, že vnitro by mělo na řeckou žádost reagovat pozitivně.



Babiš minulý týden řekl, že o řeckém dopisu nic neví. Připomněl svou iniciativu na stavbu centra pro syrské sirotky. Ta podle něj ztroskotala na tom, že syrská strana odmítla, aby stavbu obstarala česká firma. „Nabídli nám syrskou firmu, ta je několikrát dražší,“ vysvětlil Babiš, který před přijímáním dětí do Česka upřednostňuje pomoc migrantům v místech, odkud pocházejí.