Terorista z Vídně: Rakušané věděli o jeho radikalizaci i shánění nábojů

Bylo úterý 21. července a z Vídně do slovenského hlavního města Bratislavy přijeli dva mladíci. Dvacetiletý islamista Kujtim Fejzulai a jeho o rok starší „bratr v džihádu“, který si ve Vídni půjčil bílé BMW trojkové řady své matky. Zaparkovali na okraji města a šli do první prodejny zbraní a střeliva, kterou si dopředu nalezli na internetu. Když dva Rakušané s kořeny v Kosovu a Severní Makedonii na prodavače vyhrkli, co potřebují, zaskočilo jej to. Chtěli koupit náboje 7,62 x 39 milimetrů, standardní střelivo do sovětského samopalu AK-47 kalašnikov. Protože neměli zbrojní průkaz, neuspěli. A prodavač okamžitě zalarmoval policii – není úplně běžné, aby si někdo chtěl koupit munici do samopalu. A oba mladíci mu už svým vzezřením byli podezřelí.