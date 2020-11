Rakousko uzavře radikální mešity v odvetě za útok ve Vídni

O rozhodnutí uzavřít „radikální mešity“ informovala agentura APA po mimořádném setkání ministryně kultury a integrace Susanne Raabové a ministra vnitra Karla Nehammera s předsedou rakouské muslimské obce (IGGÖ) Ümitem Vuralem.



Pod IGGÖ spadá v Rakousku na 350 mešit, které si v pátek připomněly památku obětí a odsoudily zneužívání náboženství k násilí. Muslimové také vyjádřili také soustrast příbuzným obětí. Zdůraznili, že teroristický čin byl „útokem na všechny“ obyvatele Rakouska, uvedl server deníku Die Presse.

Vzpomínku obětem pondělního útoku iniciovala IGGÖ. „Teď, když teror dorazil před naše dveře, musíme více než kdy jindy odsoudit zneužívání náboženství k šíření násilí a teroru,“ řekl podle agentury APA předseda IGGÖ Ümit Vural.



V rámci vyšetřování útoku byla tento týden v Rakousku a Švýcarsku zatčena více než desítka radikálních islamistů a v pátek ráno provedla německá policie také razii na několika místech u osob, jež eviduje jako islámské radikály a u kterých zjistila vazby na teroristu z Vídně.



Útok v centru Vídně Vídni spáchal dvacetiletý rodilý Rakušan Kujtim Fejzulai, jenž měl kořeny v albánské menšině v Severní Makedonii a který byl loni na jaře odsouzen poté, co se v roce 2018 snažil dostat do Sýrie a připojit se tak teroristické organizaci Islámský stát (IS).

Z vězení byl podmínečně propuštěn v prosinci 2019 s tím, že se bude účastnit programu deradikalizace. Při pondělním útoku ho policie zastřelila. Za jeho zneškodnění dostali ve čtvrtek dva příslušníci zvláštní jednotky rakouské policie vyznamenání od rakouského kancléře Sebastiana Kurze.